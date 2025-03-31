Про перейменування вулиці Ніни Сагайдак і пов’язані з цим емоції

Те, що наша громада повним ходом включилася до державного процесу декомунізації, ні в кого не викликало негативу, бурхливих емоцій, бо є зрозумілим, підтриманим. Однак, частину жителів зачепила тема перейменування вулиці юної підпільниці Ніни Сагайдак, позвірячому розстріляної фашистами в боротьбі за нашу незалежність.
На чолі жителів громади, котрі лобіюють
питання повернення назви вулиці ім.Ніни Сагайдак, третій рік поспіль стоїть відомий
адвокат Микола Іванович Мотяш. Він невтомно оббиває пороги відділів міськради,
записується на прийоми до міського голови і секретаря, ходить на засідання
сесій і виконкомів, роблячи це з єдиною метою: достукатися до сердець
посадовців, аби ті почули народну думку, мотивовані й аргументовані докази
непричетності юної землячки до політики, до тогочасного режиму. Це він
послідовно доводить створеній спецкомісії, особисто її голові Наталії
Михайлівні Добненко.І наголошує на необхідності перегляду даного принципового і
дуже важливого питання.
До редакції
«Променя» М.І.Мотяш завітав зі стосами зібраних паперів, підписами десятків
громадян, котрі за справедливу розрубку «Гордіїва вузла», за повагу до історії
рідного краю, усіх, хто і в часи ІІ світової війни, і нині бореться за Україну,
її державність.
– Є надія,
сказав Микола Іванович, що обіцянка місцевого голови переглянути цей крик душі
сновчан не залишиться без результату, найближчим часом таки одну із міських
вулиць назвуть вулицею Ніни Сагайдак.
Клопотання
друкуємо нижче.
Керуючись
Законом України Про засудження та заборону пропаганди російської імперської
політики в Україні і деколонізацією топонімії, міська рада з 2022 року
проводить перейменування вулиць. Цим законом забороняється присвоювати юридичним
особам та об’єктам право власності назви, які містять імена осіб, які обіймали
керівні посади в органах влади, і управління, політичних організаціях, партіях,
збройних формуваннях російської держави, СРСР.
При
радянському союзі одна з вулиць міста була названа іменем Ніни Сагайдак, яка в
свої 16 років була розстріляна фашистськими загарбниками за зв’язок з
партизанами в травні 1943 року.
В свої
дитячі 1516 років Ніна Сагайдак не обіймала керівних посад в органах влади, в
політичних організаціях та в партіях. Вона не була і піонеркою, адже піонери до
14 років. Вона була просто патріоткою і в 16 років віддала своє життя за
Батьківщину.
Але не
дивлячись, що вона не підпадає під вище названий закон про перейменування,
вулицю, яка була названа її іменем, помилково перейменували на вулицю Гостинну.
В даний час продовжується перейменування вулиць, тому є
можливість встановити справедливість і назвати одну з вулиць, яку будуть
перейменовувати іменем Ніни Сагайдак. Адже світле ім’я цієї дитини, яка віддала
своє молоде життя за Батьківщину було занесено в 2019 р. в Бібліографічний
довідник “ Знані люди Сновщини”, де колектив Сновської районної бібліотеки,
попрацювавши над тематикою патріотизму, відданості Батьківщині та посилаючись
на першоджерела та історичні матеріали віддали шану кращим людям Сновщини. І
поруч з Героями радянського союзу вписане ім’я Ніни Сагайдак, де мається її
фотографія.
Україна
третій рік у війни з російськими загарбниками відстоює свою незалежність —
гинуть сини і доньки нашої України. В м.Сновськ та й в інших містах “ростуть”
Алеї слави загиблих героїв. І на Алеї слави Сновська викарбувані слова: “
Сновщина пам’ятає своїх героїв”. І це правильно, але ж необхідно, щоб це було
не тільки на словах, а й у справах.
Тому і
добиваємось вшанувати світлу пам’ять цієї дитини Н. Сагайдак, назвавши одну з
вулиць м.Сновська її іменем. Про це прохання в нашій газеті “ Промінь” було 11
статей, а почесний ветеран України Бурдюг М.М. надрукував 2 статті під назвами:
«Патріотичні символи не змінюють» та «Хай живуть у пам`яті подвиги наших
героїв». Про це і просить громада нашого міста Сновськ.
Мотяш М.І., завідуючий Сновською
юридичною консультацією
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