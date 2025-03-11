З 28 лютого
по 2 березня у Києві проходив чемпіонат України з кікбоксингу ІСКА. В складі
потужної команди Чернігівської області були вихованці Сновської ДЮСШ відділення
кікбоксингу.
Цей чемпіонат
зібрав найкращих серед найкращих бійців зі всіх куточків України. Наші файтери
показали бійцівський характер та волю до перемоги! Їхні поєдинки були
професійні та гідні!
За
результатами змагань у своїй віковій та ваговій категорії у розділі лайтконтакт
бронзовим призером чемпіонату України став Руслан НІКОЛАЄНКО.
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