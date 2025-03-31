Дякували комунальникам за самовіддану працю

Міський голова Олександр Медведьов та його заступник Сергій Силенок привітали комунальників нашої громади та подякували колективам за їх самовіддану працю у складних умовах сьогодення, коли наш край разом з усією Україною протистоїть ворожій агресії.
Посадовці дякували кожному за відповідальне ставлення до своїх обов’язків, кропітку, але вкрай необхідну роботу, яка виконується щодня на благо людей! «Забезпечення водопостачанням, водовідведенням, світлом, теплом, чистотою міста і сіл нашої громади, раніше це були звичайні, повсякденні речі, а зараз для багатьох вони набули надважливого значення. Дякуємо, що ви гідно тримаєте свій щоденний фронт у боротьбі за благополуччя і комфорт населення, забезпечення людей найнеобхіднішим. Кожен із вас – на своєму місці!» зазначив у своєму виступі міський голова.
Відзнаки міської ради отримали представники колективів КП
«Сновська житловоексплуатаційна дільниця» (начальник Ганна Кошова), Сновської
дільниці тепломереж АТ «Облтеплокомуненерго» (керівник Олександр Грабовський)
та ПрАТ «Комунальник» (голова правління Анатолій Дуля).
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