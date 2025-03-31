Підвищення пенсій є індивідуальним

Постановою КМУ від 25 лютого 2025 року № 209 Уряд ухвалив рішення про проведення індексації пенсій з 1 березня 2025 року.
Постанова
передбачає, що мінімальний розмір підвищення пенсій у зв’язку з індексацією не
може бути менше ніж 100 грн, максимальний – не може перевищувати 1500 грн.
Перерахунки
пенсійних виплат проведено за матеріалами пенсійних справ без додаткових
звернень до органів Пенсійного фонду України . Виплата перерахованих пенсій
здійснюватиметься у виплатний період березня – з 4 по 25 число місяця.
На коефіцієнт
збільшуються не загальний розмір пенсії, як це вважає більшість пенсіонерів, а
показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески,
та який враховується для обчислення пенсії.
Підвищення для кожного пенсіонера є індивідуальним,
оскільки визначається з урахуванням індивідуальних показників (коефіцієнтів
страхового стажу і заробітку) та доплат до пенсійної виплати.
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