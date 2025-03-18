Мовою музики і найтонших почуттів

У стінах Мистецької школи «Сновська МШ ім.Н.Г.Рахліна» відбувся концерт «Жінка: сила, краса, натхнення», який об’єднав випускників школи, учнів, їх батьків та викладачів.
Захід став
справжнім музичним подарунком для всіх жінок – матерів, сестер, викладачів і
всіх, хто надихає своїм світлом, теплом та добротою.
Концертна
програма була насиченою та різноманітною. Учні мистецької школи подарували
присутнім чарівні музичні номери.
Твори
прозвучали у виконанні випускників школи на таких інструментах: трубі Єгор
Біба, тромбоні Артур Порєчин, кларнеті Гліб Король, клас викладача Леоніда
Рибальченка, концертмейстер Вікторія Маковецька; гітарі Поліна Чорна,
Кухаренко Костянтин, клас викладача Тамари Гребенюк; домрі Ангеліна Тищенко,
клас викладача Лариси Сіренької, концертмейстер Юлія Дрозд; акордеоні Матвій
Кислий, клас викладача Світлани Гладченко; фортепіано Меланія Вишняк, клас
викладача Наталії Павленко.
Дует
гітаристів зачарував гармонійним звучанням струн керівник Тамара Гребенюк,
ансамбль баяністівакордеоністів «Експромт» керівник Світлана Гладченко,
створив неповторну атмосферу завдяки своєму виразному та чуттєвому виконанню
твору.
Особливого
тепла свята додали ведучі концерту Діана Андрущенко та Олег Копилов. Їхні щирі
слова, теплі побажання доповнили музичну програму, надаючи їй особливого
змісту.
Кожен номер став музичною присвятою жінці – її красі,
мудрості, життєвій силі та натхненню, яке вона дарує світові.
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