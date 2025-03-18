вторник, 18 марта 2025 г.

Кількість хворих збільшується

 

На Сновщині  продовжує зростати кількість хворих на респіраторні інфекції. Станом на 10 березня в інфекційному відділенні ЦРЛ знаходиться на лікування 29 пацієнтів, у терапевтичному – 89, у дитячому – 14. Загалом у лікарні на стаціонарному лікування перебуває185 хворих.

Перебіг хвороби проходить дуже важко, з підвищенням температури тіла до 38 градусів і вище, часто з переходом у тяжку форму пневмонії. Щоб одужати, хворі потребують інфузійного лікування.

До відома, наразі епідпоріг із захворюваності на ГРВІ перевищено вдвічі і продовжує зростати.

Тож медики рекомендують не займатися самолікуванням, а негайно звертатися до лікаря (особливо, якщо хворіють діти) у таких випадках: стало важко дихати; обличчя стало дуже блідим чи з’явилось посиніння; температура не спадає впродовж довгого часу; багаторазове блювання та випорожнення; порушення свідомості — надмірна сонливість чи збудженість; біль у грудній клітці; з’явились домішки крові у мокроті; показники артеріального тиску нижче норми.

Ці симптоми ігнорувати ні в якому разі не можна. Продовжувати лікування вдома дуже небезпечно, оскільки затримка з госпіталізацією може призвести до летальних наслідків.

Якщо нема покращення стану протягом 48 годин від початку захворювання – терміново зверніться до педіатра чи сімейного лікаря!

Ірина Якубовська, гендиректорка КНП «Сновська ЦРЛ»

 

Автор: на
Ярлыки:

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