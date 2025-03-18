Кількість хворих збільшується

На Сновщині продовжує зростати кількість хворих на респіраторні інфекції. Станом на 10 березня в інфекційному відділенні ЦРЛ знаходиться на лікування 29 пацієнтів, у терапевтичному – 89, у дитячому – 14. Загалом у лікарні на стаціонарному лікування перебуває185 хворих.
Перебіг
хвороби проходить дуже важко, з підвищенням температури тіла до 38 градусів і
вище, часто з переходом у тяжку форму пневмонії. Щоб одужати, хворі потребують
інфузійного лікування.
До відома,
наразі епідпоріг із захворюваності на ГРВІ перевищено вдвічі і продовжує
зростати.
Тож медики
рекомендують не займатися самолікуванням, а негайно звертатися до лікаря
(особливо, якщо хворіють діти) у таких випадках: стало важко дихати; обличчя
стало дуже блідим чи з’явилось посиніння; температура не спадає впродовж
довгого часу; багаторазове блювання та випорожнення; порушення свідомості —
надмірна сонливість чи збудженість; біль у грудній клітці; з’явились домішки
крові у мокроті; показники артеріального тиску нижче норми.
Ці симптоми
ігнорувати ні в якому разі не можна. Продовжувати лікування вдома дуже
небезпечно, оскільки затримка з госпіталізацією може призвести до летальних
наслідків.
Якщо нема
покращення стану протягом 48 годин від початку захворювання – терміново
зверніться до педіатра чи сімейного лікаря!
Ірина Якубовська, гендиректорка КНП «Сновська ЦРЛ»
Комментариев нет:
Отправить комментарий