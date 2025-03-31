Із віддачею й любов’ю

Своє
професійне свято – День працівників ЖКГ колектив Сновської дільниці тепломереж,
очолюваний фаховим, авторитетним Олександром Володимировичем Грабовським,
відмітив з оптимізмом і вірою в те, що нинішні непрості умови господарювання,
обрамлені війною, скоро залишаться в минулому, що не лише в структурі «
Облтеплокомуненерго», а скрізь запанують упевненість в позитивних зрушеннях,
добрий настрій.
Начальник Сновської дільниці «Облтеплокомуненерго» Олександр Грабовський, оператори котельні Наталія Радібеда, Інга Шубіна (зліва направо).
Зимовий період 2025 року наші комунальники (з Божою
поміччю) проходять і завершують гідно, без зривів в роботі, форсмажорів, зі
сподіваннями подальших подібних тенденцій. Обслуговують, як
приватний сектор, а це 267 квартир, так і великі організації: ЦРЛ, ВПУЛГ,
школусад, міський Будинок культури, казначейство, усіх забезпечуючи потрібним
теплом, хорошими умовами життя і праці. Знаємо точно, що нарікань на їхнє
обслуговування нема, навпаки, лише подяки, побажання нових успіхів, наснаги,
розвитку. І квітів, усмішок на вустах, і нагород, як на цій світлині.
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