понедельник, 31 марта 2025 г.

Із віддачею й любов’ю

 

Своє професійне свято – День працівників ЖКГ колектив Сновської дільниці тепломереж, очолюваний фаховим, авторитетним Олександром Володимировичем Грабовським, відмітив з оптимізмом і вірою в те, що нинішні непрості умови господарювання, обрамлені війною, скоро залишаться в минулому, що не лише в структурі « Облтеплокомуненерго», а скрізь запанують упевненість в позитивних зрушеннях, добрий настрій.

Начальник  Сновської дільниці «Облтеплокомуненерго»  Олександр Грабовський, оператори  котельні Наталія Радібеда, Інга Шубіна (зліва ­направо).

Зимовий період 2025 року наші комунальники (з Божою поміччю) проходять і завершують гідно, без зривів в роботі, форс­мажорів, зі сподіваннями подальших подібних тенденцій. Обслуговують, як приватний сектор, а це 267 квартир, так і великі організації: ЦРЛ, ВПУЛГ, школу­сад, міський Будинок культури, казначейство, усіх забезпечуючи потрібним теплом, хорошими умовами життя і праці. Знаємо точно, що нарікань на їхнє обслуговування нема, навпаки, лише подяки, побажання нових успіхів, наснаги, розвитку. І квітів, усмішок на вустах, і нагород, як на цій світлині.

 


 

Автор: на

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