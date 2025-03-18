вторник, 18 марта 2025 г.

Попиляні в Займищі берези вже знайшли свого адресата

 

Адресатом став сільський фельдшерський пункт, куди, власне, і  направили випиляний в сільському скверику сухостій. Берези, за словами діловода Наталії Омеляненко, були справді сухі і потребували видалення.



Передусім заради безпеки людей і заради наведення порядку на території старостату. Хоча загалом у Займищі скрізь чистота і порядок, до яких долучаються,  як самі жителі, так і особисто староста  Андрій Ларченко, добрий помічник населеного пункту Сергій Веселий. Це за його сприяння і безпосередньої участі у селі один з найкращих облаштованих в усій окрузі пляж, багато інших чудових місць.

Щодо розчистки скверу (його ще й парком називають) від сухих дерев, то  дозвіл на це був погоджений виконкомом міськради. Виконавцем робіт став Займищанський старостат.

На світлиніІван Олександрович Чорний. Все життя він працював на залізниці, а нині на пенсії. Разом  із дружиною Наталією Миколаївною переїхали в село з міста Сновськ, на батьківщину дружини у батьківський будинок. Йому подобається рибалити з вудкою, ходити в магазин по хліб через парк. Спиляні дерева несли загрозу, тепер безпечно йти за хлібом. Приходить Іван Олександрович і в старостат, аби передати покази лічильника, але більше поспілкуватись, послухати сільські новини. Ця людина завжди несе в собі позитив, з нею поруч затишно і добре. І загалом вони з дружиною у Займищі вважаються взірцем порядності і гармонії.

Автор: на

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