Попиляні в Займищі берези вже знайшли свого адресата

Адресатом
став сільський фельдшерський пункт, куди, власне, і направили випиляний в сільському скверику
сухостій. Берези, за словами діловода Наталії Омеляненко, були справді сухі і
потребували видалення.
Передусім
заради безпеки людей і заради наведення порядку на території старостату. Хоча
загалом у Займищі скрізь чистота і порядок, до яких долучаються, як самі жителі, так і особисто староста Андрій Ларченко, добрий помічник населеного
пункту Сергій Веселий. Це за його сприяння і безпосередньої участі у селі один
з найкращих облаштованих в усій окрузі пляж, багато інших чудових місць.
Щодо
розчистки скверу (його ще й парком називають) від сухих дерев, то дозвіл на це був погоджений виконкомом
міськради. Виконавцем робіт став Займищанський старостат.
На світлині – Іван Олександрович Чорний. Все життя він працював на залізниці, а нині на пенсії. Разом із дружиною Наталією Миколаївною переїхали в село з міста Сновськ, на батьківщину
дружини у батьківський будинок. Йому подобається рибалити з вудкою, ходити в
магазин по хліб через парк. Спиляні дерева несли загрозу, тепер безпечно йти за
хлібом. Приходить Іван Олександрович і в старостат, аби передати покази
лічильника, але більше поспілкуватись, послухати сільські новини. Ця людина
завжди несе в собі позитив, з нею поруч затишно і добре. І загалом вони з
дружиною у Займищі вважаються взірцем порядності і гармонії.
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