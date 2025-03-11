За зберігання бойових припасів – кримінальна відповідальність

За процесуального керівництва Корюківської окружної прокуратури до Сновського районного суду Чернігівської області скеровано обвинувальний акт стосовно мешканця Сновської територіальної громади за фактом зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ст. 263 КК України).
У ході
досудового розслідування кримінального правопорушення встановлено, що 52 –
річний житель одного із сіл Сновської територіальної громади, у квітні 2022
року, в лісі, поблизу місця розташування окупаційних військ російської
федерації, знайшов ручну осколкову гранату дистанційної дії РГД – 5, яку
переніс до місця свого проживання, де продовжував зберігати до середини січня
поточного року.
За вказані
дії обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до шести
років.
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