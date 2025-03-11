Шахед пошкодив десятки будинків містян

Сновчани у ніч 27 лютого не спали. Бог милував людей, жителів мікрорайону вулиць Гагаріна, Зеленої, Архітектурної та інших, але було гучно і лячно. Постраждало близько трьох десятків домогосподарств, де розбиті дах, шули, ворота і хвіртки, вибиті вікна, потрощені двері, знищені рослинні насадження тощо.
Реагування відповідних служб
та правоохоронних органів було оперативним та ефективним. Мова йде про
комунальників, еменесників. Знову на висоті виявились місцеві енергетики –
електрику у більшості місць увімкнули вже у першій половині того дня. Міська
рада створила спеціальну комісію, яка вже завершила фіксацію
руйнації. За словами заступника міського голови Сергія Силенка, до 26 занотованих випадків пошкоджень житла і
майна додалося ще кілька. Він зазначив, що з резервного фонду вже виділені такі
матеріали, як шифер, плівка і що кожен постраждалий найближчим часом також
отримає необхідну допомогу. До речі, до неї вже почали долучатися благодійники.
Серед них, вже знайома своєю конкретною підтримкою
норвезька рада у справах біженців.
Одним з тих, кому в момент обстрілу (чи падіння)
шахеда дісталося найбільше, було подружжя Юрія й Віри Самолюків. Віра Петрівна
погодилася розповісти читачам «Променя» про пережите.
Ось її пряма мова: «Ми прокинулися від страшного
гуркоту і з вікна на кухні побачили вогняний дощ. Все навкруги палало й
тріщало. У нас посипалася стеля на веранді, відразу вибило електрику, потух
парапетний котел, у будинку стояв запах чаду. Ми з чоловіком вискочили надвір,
де вже були люди із сусідніх будинків. Там теж спостерігалася картина руйнації.
Наш паркан лежав на землі, в будинку, навколо нього, як, зрештою, поблизу інших
осель, було багато скла – від потрощених вікон. Крім скла, скрізь валялися
рештки пошкоджених фронтонів, рам, огорож, шул, зламані гілки дерев і кущів. Ми
всі перебували у стані шоку навіть тоді,
коли почали прибувати аварійні служби, посадовці, правоохоронці, всі ті, хто
почав вести облік заподіяного лиха. Працювали вони організовано, полюдяному. А
ми всі розуміли лише одне: як добре, що всі живі, без поранень. І як погано, що
триває нинішня кривава війна з безкінечним
стресом і болем. Чекаємо якнайскоріших домовленостей, чекаємо миру і весни.
Своє обійстя ми трохи полатали, але чекаємо конкретної
допомоги, бо самотужки важко справитися».
Олена
КОМПАНЕЦЬ
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