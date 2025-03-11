вторник, 11 марта 2025 г.

Шахрайство не пройшло

 

За процесуального керівництва Корюківської окружної прокуратури до Корюківського районного суду Чернігівської області скеровано обвинувальний акт стосовно мешканця м.Сновськ за фактом скоєння шахрайських дій.

У ході досудового розслідування кримінального правопорушення встановлено, що у червні минулого року 21­річний житель м. Сновськ, в мобільному додатку «Telegram», під приводом продажу неіснуючого в його розпорядженні мобільного телефону «Apple iPhone 11», запропонував потерпілій перерахувати на картковий рахунок грошові кошти в сумі 5 600 грн як оплату за мобільний телефон. Після отримання грошей обіцяв передати у майбутньому вищевказаний мобільний телефон, не маючи наміру ні передачі мобільного телефону, ані повернення грошових коштів.

За вказані дії обвинуваченому загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років.

Автор: на

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