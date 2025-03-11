Шахрайство не пройшло

За процесуального керівництва Корюківської окружної прокуратури до Корюківського районного суду Чернігівської області скеровано обвинувальний акт стосовно мешканця м.Сновськ за фактом скоєння шахрайських дій.У ході досудового розслідування кримінального правопорушення встановлено, що у червні минулого року 21річний житель м. Сновськ, в мобільному додатку «Telegram», під приводом продажу неіснуючого в його розпорядженні мобільного телефону «Apple iPhone 11», запропонував потерпілій перерахувати на картковий рахунок грошові кошти в сумі 5 600 грн як оплату за мобільний телефон. Після отримання грошей обіцяв передати у майбутньому вищевказаний мобільний телефон, не маючи наміру ні передачі мобільного телефону, ані повернення грошових коштів.
За вказані
дії обвинуваченому загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до трьох
років.
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