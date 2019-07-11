четверг, 11 июля 2019 г.

Період військової служби включається до страхового стажу при призначенні матзабезпечення від Фонду з 01.01.2016


Розмір матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (компенсація втраченого заробітку за період перебування на лікарняному), що фінансується Фондом соціального страхування України
, обчислюється, виходячи із тривалості страхового стажу застрахованої особи. Страховим стажем вважається період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше. Страховий стаж обчислюється в місяцях.
Починаючи з 01.01.2016, період сплати єдиного внеску із грошового забезпечення за осіб, які проходять військову службу, службу в органах МВС, державної допомоги при народженні дитини, за осіб, які не перебувають у трудових відносинах, державної соціальної допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю зараховується до страхового стажу при призначенні застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.
Зарахування такого періоду здійснюється на підставі даних, відображених у формі «Дані про трудовий стаж» (додаток 9 Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування), якими може скористатися роботодавець з 01.01.2016.
Слід зазначити, що період служби з 28.01.2001 по 31.12.2015, а отримання допомоги – до 31.12.2015, не зараховується до страхового стажу, оскільки такі особи не підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Нагадаємо, сума допомоги по тимчасовій втраті працездатності складає 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж – понад 8 років, або за наявності пільг відповідно до законодавства).
Детальніші роз'яснення щодо особливостей обчислення страхового стажу за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності читайте на вебпорталі ФССУ за посиланням.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

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