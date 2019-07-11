Період військової служби включається до страхового стажу при призначенні матзабезпечення від Фонду з 01.01.2016

Розмір матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (компенсація втраченого заробітку за період перебування на лікарняному), що фінансується Фондом соціального страхування України, обчислюється, виходячи із тривалості страхового стажу застрахованої особи. Страховим стажем вважається період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше. Страховий стаж обчислюється в місяцях.
Починаючи з 01.01.2016, період сплати єдиного внеску із грошового забезпечення за осіб, які проходять військову службу, службу в органах МВС, державної допомоги при народженні дитини, за осіб, які не перебувають у трудових відносинах, державної соціальної допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю зараховується до страхового стажу при призначенні застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.
Зарахування такого періоду здійснюється на підставі даних, відображених у формі «Дані про трудовий стаж» (додаток 9 Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування), якими може скористатися роботодавець з 01.01.2016.
Слід зазначити, що період служби з 28.01.2001 по 31.12.2015, а отримання допомоги – до 31.12.2015, не зараховується до страхового стажу, оскільки такі особи не підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Нагадаємо, сума допомоги по тимчасовій втраті працездатності складає 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж – понад 8 років, або за наявності пільг відповідно до законодавства).
Детальніші роз'яснення щодо особливостей обчислення страхового стажу за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності читайте на вебпорталі ФССУ за посиланням.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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