Допомога по догляду за хворою дитиною фінансується Фондом з першого дня

Фонд соціального страхування України компенсує застрахованим особам втрачений за період догляду за хворою дитиною або членом сім’ї заробіток, починаючи з першого дня догляду. Розмір допомоги залежить від тривалості страхового стажу і визначається на загальних підставах.
Надання допомоги з тимчасової втрати працездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років здійснюється за весь період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше 14 календарних днів. А в разі стаціонарного лікування – за весь час перебування застрахованої особи у стаціонарі разом із хворою дитиною.
Допомога по догляду за хворим членом сім’ї виплачується не більш як за три календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби та побутових обставин, – не більш ніж за сім календарних днів.
Зазначимо, допомога по тимчасовій непрацездатності у разі хвороби або травми самої застрахованої особи фінансується Фондом, починаючи з шостого дня непрацездатності, й до відновлення здоров’я або встановлення інвалідності. Перші п’ять днів непрацездатності оплачуються роботодавцем.
Розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності складає від 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років) і до 100% (якщо стаж – понад 8 років).
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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