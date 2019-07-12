Патріотичний конкурс імені Леоніда Тереховича

До 10 серпня 2019 року триватиме прийом творчих робіт на щорічний конкурс патріотичної поезії імені Леоніда Тереховича. Переможцям у 2-х вікових категоріях
- від 18 до 35 років та від 36 років і старші - буде вручено грошові премії від Сновської міської ради. Вимоги до робіт: 1-3 поезії від одного автора, мова українська. Твори приймаються у письмовому вигляді за адресою: 15200, м.Сновськ, вул. 55-ої Стрілецької дивізії,8, центральна бібліотека; у електронному вигляді – на електронну скриньку snovskcbs@ukr.net з позначкою «Літературний конкурс». Положення про конкурс дивіться на сайті Сновської ЦБС.
- від 18 до 35 років та від 36 років і старші - буде вручено грошові премії від Сновської міської ради. Вимоги до робіт: 1-3 поезії від одного автора, мова українська. Твори приймаються у письмовому вигляді за адресою: 15200, м.Сновськ, вул. 55-ої Стрілецької дивізії,8, центральна бібліотека; у електронному вигляді – на електронну скриньку snovskcbs@ukr.net з позначкою «Літературний конкурс». Положення про конкурс дивіться на сайті Сновської ЦБС.
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