Чистив колодязь і потрапив у водяний полон

Добре, коли добре все закінчується
Не вперше в житті дуже дорослому сновчанину Олегу доводилося чистити замулені колодязі. Ось і 6 липня він охоче взявся за діло: спустився на семиметрову глибину з необхідними пристроями – і вперед!
Початок вийшов вдалим, але далі, вже за словами очільника місцевих еменесників Романа Силенка (тепер правильна назва організації – 8 ДПРЧ), із цим добрим хазяїном трапилася оказія. Мабуть, допомогла й оковита, яку (чого гріха таїти!) він не згеньбував!
Словом, вибратися без допомоги рятувальників було не під силу, тож матір і звернулася до них. «Їдьте швидше! – просила. - Їдьте, бо син може загинути!» - повторювала.
На щастя, ситуація вирішилася позитивно. Рятувальники встигли підняти нагору мокрого й переляканого Олега, мама перестала хвилюватися, та й колодязь теж трохи почистішав…
Тож правду каже приказка: «Добре, коли добре все закінчується».
Олена КОМПАНЕЦЬ
Не вперше в житті дуже дорослому сновчанину Олегу доводилося чистити замулені колодязі. Ось і 6 липня він охоче взявся за діло: спустився на семиметрову глибину з необхідними пристроями – і вперед!
Початок вийшов вдалим, але далі, вже за словами очільника місцевих еменесників Романа Силенка (тепер правильна назва організації – 8 ДПРЧ), із цим добрим хазяїном трапилася оказія. Мабуть, допомогла й оковита, яку (чого гріха таїти!) він не згеньбував!
Словом, вибратися без допомоги рятувальників було не під силу, тож матір і звернулася до них. «Їдьте швидше! – просила. - Їдьте, бо син може загинути!» - повторювала.
На щастя, ситуація вирішилася позитивно. Рятувальники встигли підняти нагору мокрого й переляканого Олега, мама перестала хвилюватися, та й колодязь теж трохи почистішав…
Тож правду каже приказка: «Добре, коли добре все закінчується».
Олена КОМПАНЕЦЬ
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