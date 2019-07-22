Там, де оберіг любові
А саме в Тур’ї, в обійсті Анни Михайлівни Захарченко днями відзначався її 70-літній ювілей.
Думала роки не називати, але іменинниця – не комплексує, зайвий раз не молодиться і не виставляє себе юнкою.
Навпаки, підкреслює свої вагомі трудові будні, тернистий, але такий цікавий і наповнений шлях на заводі і в торгівлі, а потім – нелегке пенсійне життя. З величезним трудовим стажем і копійчаною пенсією.
Та мова не про це. Про ювілей! Вийшов він славним. Приїхали діти й онуки з Києва, сестра із Західної України, хрещеники поприходили, подруги. Троянд нанесли, гладіолусів, надарували зоряних мрій і безмежжя позитиву.
Натомість господиня не поскупилася на щедрий витівками іменинний стіл. Розчулена була до сліз. Але то капали сльози радості – від моря любові, від відчуття своєї значущості і потрібності. Що ж! Хай так буде до ста літ і далі!
Олена КОМПАНЕЦЬ
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