Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям,

які проживають у сільській місцевості Чернігівської області, на 2016-2020 роки
Субвенція надається районним бюджетам для подальшого її спрямування на закупівлю
нетелей у суб’єктів племінної справи у молочному скотарстві або в суб’єктів господарювання, які не мають такого статусу, за умови середнього надою на 1 корову, що була на початок року, протягом двох попередніх років від 6000 кг молока, які функціонують у Чернігівській області, і подальшу передачу їх багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості.
Учасниками цієї Програми можуть бути сільські багатодітні сім’ї, в яких виховується 5 і більше дітей віком до 18 років, і мають умови та бажання утримувати нетеля.
Детальніше про умови й порядок цієї Програми можна дізнатися у спеціалістів відділу агропромрозвитку РДА за телефоном 2-13-00. До речі, відповідні документи слід подати до 6 серпня 2019 р.
Надія ДЯТЕЛ,
начальник агропромвідділу РДА
Субвенція надається районним бюджетам для подальшого її спрямування на закупівлю
нетелей у суб’єктів племінної справи у молочному скотарстві або в суб’єктів господарювання, які не мають такого статусу, за умови середнього надою на 1 корову, що була на початок року, протягом двох попередніх років від 6000 кг молока, які функціонують у Чернігівській області, і подальшу передачу їх багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості.
Учасниками цієї Програми можуть бути сільські багатодітні сім’ї, в яких виховується 5 і більше дітей віком до 18 років, і мають умови та бажання утримувати нетеля.
Детальніше про умови й порядок цієї Програми можна дізнатися у спеціалістів відділу агропромрозвитку РДА за телефоном 2-13-00. До речі, відповідні документи слід подати до 6 серпня 2019 р.
Надія ДЯТЕЛ,
начальник агропромвідділу РДА
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