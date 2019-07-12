6 липня вперше в с.В.Щимель відбулася районна Спартакіада серед команд сільських громад. Господарі майданчика добросовісно віднеслися до прийому учасників, створивши всі необхідні умови для проведення змагань. Серед учасників в кожному виді змагань велася
напружена боротьба. Але, незважаючи на старання учасників змагань зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок, ніхто не зміг перевершити результат Ірини Начичко, представниці команди с.Тур’я, яка із 30 можливих вибила 24 очки і знову виборола перше місце, друге – у Аліни Шетюк (с.В.Щимель), на третьому – представниця с.Кучинівка Софія Апецько. А у змаганнях з шашок Софія виборола перше місце, на другому – Вероніка Терещенко (с.В.Щимель), на третьому – Тетяна Кастриця (с.Рогізки).
У змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед чоловіків перше місце виборов Олександр Желізний (с.Рогізки), вибивши 23 очки з 30 можливих. Друге посів Владислав Тулуп (с.В.Щимель), Богдан Крупський (с.Тур’я) – на третьому місці. У змаганнях з шашок серед чоловіків Роман Василенко (с.Кучинівка) виборов перше місце, друге – Юрій Пушкар (с.Тур’я), Анатолій Бобров (с.Рогізки) – на третьому.
У підтягуванні на поперечині рівних не було представникам команди с.Тур’я Сергію Мартиненку та Едуарду Толпі, які, відповідно, вибороли перше та друге місця, третє – у Геннадія Білого (с.В.Щимель).
Команда Кучинівки у змаганнях з паркового волейболу виборола перше місце, а з міні-футболу – третє. Команда Тур’ї з паркового волейболу на другому місці та на першому з міні-футболу.
Незважаючи на шалену підтримку вболівальників, команда с.В.Щимель з паркового волейболу посіла третє, а з міні-футболу – друге місце.
У загальному підсумку команда Тур’ї виборола перше місце, Кучинівки – друге, а на третьому господарі майданчика с.В.Щимель.
Учасники змагань, які із зазначених видів спорту вибороли призові місця, нагороджені грамотами, а команди – грамотами, кубком та медалями.
Г.САЛАТА, голова місцевої організації ВФСТ «Колос»
напружена боротьба. Але, незважаючи на старання учасників змагань зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок, ніхто не зміг перевершити результат Ірини Начичко, представниці команди с.Тур’я, яка із 30 можливих вибила 24 очки і знову виборола перше місце, друге – у Аліни Шетюк (с.В.Щимель), на третьому – представниця с.Кучинівка Софія Апецько. А у змаганнях з шашок Софія виборола перше місце, на другому – Вероніка Терещенко (с.В.Щимель), на третьому – Тетяна Кастриця (с.Рогізки).
У змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед чоловіків перше місце виборов Олександр Желізний (с.Рогізки), вибивши 23 очки з 30 можливих. Друге посів Владислав Тулуп (с.В.Щимель), Богдан Крупський (с.Тур’я) – на третьому місці. У змаганнях з шашок серед чоловіків Роман Василенко (с.Кучинівка) виборов перше місце, друге – Юрій Пушкар (с.Тур’я), Анатолій Бобров (с.Рогізки) – на третьому.
У підтягуванні на поперечині рівних не було представникам команди с.Тур’я Сергію Мартиненку та Едуарду Толпі, які, відповідно, вибороли перше та друге місця, третє – у Геннадія Білого (с.В.Щимель).
Команда Кучинівки у змаганнях з паркового волейболу виборола перше місце, а з міні-футболу – третє. Команда Тур’ї з паркового волейболу на другому місці та на першому з міні-футболу.
Незважаючи на шалену підтримку вболівальників, команда с.В.Щимель з паркового волейболу посіла третє, а з міні-футболу – друге місце.
У загальному підсумку команда Тур’ї виборола перше місце, Кучинівки – друге, а на третьому господарі майданчика с.В.Щимель.
Учасники змагань, які із зазначених видів спорту вибороли призові місця, нагороджені грамотами, а команди – грамотами, кубком та медалями.
Г.САЛАТА, голова місцевої організації ВФСТ «Колос»
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