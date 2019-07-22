Знову понівечили

У рамках благоустрою весною було закуплено 180 кущів троянд. Ці квіти були висаджені на центральних клумбах міста. Нещодавно втретє висаджені працівниками міської ради петунії та гортензії (біля будівлі міської ради) знову були нахабно вирвані з квітників. Майже 50 кущів троянд, які були посаджені біля будинку культури, також вкрадені. Ми крадемо самі в себе… Чи не так?
Міська рада направила листа до Сновського відділення поліції з проханням порушити кримінальне провадження та вжити заходів щодо встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності. Сподіваємося, що крадії будуть знайдені та понесуть покарання, адже в центрі міста розташовані відеокамери.
Також на цьому тижні було вкрадено залізні стійки з-під дорожніх знаків по вул. Архітектурній (біля автодрому), понівечено дорожні знаки. При цьому стійки не просто викопали, адже вони забетоновані, їх зрізали за допомогою спеціального обладнання.
Дорогі земляки! Якщо ви бачите факти такого вандалізму, не будьте байдужими, звертайтеся (навіть анонімно) до міськради чи поліції. Зупинимо разом такі крадіжки!
Сновська міська рада
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