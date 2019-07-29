Компромісно, але не у всьому

37 сесія Сновської міської ради відбулася 23 липня за участі більшості депутатів. Питання порядку денного, що на ній розглядалися, пройшли попереднє обговорення в комісіях і на пленарному засіданні. При обговоренні особливих розбіжностей не викликали.
Були прийняті позитивні рішення щодо затвердження програми «Обдарованість Сновщини», питання «Про внесення змін до Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади», змін до Програми впровадження в Сновській ЦРЛ електронної медичної інформаційної системи, покращення оперативного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків, затвердження положення про порядок ведення договірної роботи у міськраді, делегування повноважень управлінню освіти, молоді і спорту та затвердження конкурсного положення на посаду керівника закладу про виділення коштів на виконання депутатських повноважень тощо.
Були внесені зміни до деяких попередніх рішень про міський бюджет, проголосовані зміни, пов’язані з переходом Сновської ЦРЛ у комунальне некомерційне підприємство, зміни назви ЖЕД (із Щорської на Сновську), ПрАТ «Комунальник» отримало в оренду (на пільгових умовах) дороговартісне майно – насос. Також одноголосно місцеві обранці підтримали безоплатну передачу майна комунальної власності ОТГ відділам прикордонної служби «Сновськ», «Гута-Студенецька», «Гірськ», проголосували за блок земельних та інших питань.
Однак, цілком повного компромісу досягнуто не було у випадку розгляду листа Щорського районного суду про позбавлення Р.І. Зуба рангу посадової особи органу місцевого самоврядування. Це питання не пройшло.
А насамкінець емоцій у роботу пленарного зібрання додала полеміка між головними представниками хлібозаводу і головними особами у владі щодо постачання закладам освіти і медицини продукції місцевих виробників. Перевагу свого хліба, необхідність підтримки рідного виробника доводила Алла Єрмоленко, не погодитися з якою було важко. Одначе, як заявили відразу дві освітянські очільниці – донедавна Тетяна Булденко й сьогоднішня Олена Коваленко, до кінця поточного року діє тендерна угода з іншим, чернігівським постачальником, розірвати яку в односторонньому порядку неможливо.
Перед присутніми також виступила начальник відділу культури Наталія Добненко із пропозицією проведення Дня міста і Дня Незалежності у різний час. Її мотивація була переконливою.
Провів сесію міський голова Олександр Медведьов. Участь в ній взяли Валерій Радібеда, Ніна Кухаренко – від виконавчої й самоврядної гілок району.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Були прийняті позитивні рішення щодо затвердження програми «Обдарованість Сновщини», питання «Про внесення змін до Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади», змін до Програми впровадження в Сновській ЦРЛ електронної медичної інформаційної системи, покращення оперативного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків, затвердження положення про порядок ведення договірної роботи у міськраді, делегування повноважень управлінню освіти, молоді і спорту та затвердження конкурсного положення на посаду керівника закладу про виділення коштів на виконання депутатських повноважень тощо.
Були внесені зміни до деяких попередніх рішень про міський бюджет, проголосовані зміни, пов’язані з переходом Сновської ЦРЛ у комунальне некомерційне підприємство, зміни назви ЖЕД (із Щорської на Сновську), ПрАТ «Комунальник» отримало в оренду (на пільгових умовах) дороговартісне майно – насос. Також одноголосно місцеві обранці підтримали безоплатну передачу майна комунальної власності ОТГ відділам прикордонної служби «Сновськ», «Гута-Студенецька», «Гірськ», проголосували за блок земельних та інших питань.
Однак, цілком повного компромісу досягнуто не було у випадку розгляду листа Щорського районного суду про позбавлення Р.І. Зуба рангу посадової особи органу місцевого самоврядування. Це питання не пройшло.
А насамкінець емоцій у роботу пленарного зібрання додала полеміка між головними представниками хлібозаводу і головними особами у владі щодо постачання закладам освіти і медицини продукції місцевих виробників. Перевагу свого хліба, необхідність підтримки рідного виробника доводила Алла Єрмоленко, не погодитися з якою було важко. Одначе, як заявили відразу дві освітянські очільниці – донедавна Тетяна Булденко й сьогоднішня Олена Коваленко, до кінця поточного року діє тендерна угода з іншим, чернігівським постачальником, розірвати яку в односторонньому порядку неможливо.
Перед присутніми також виступила начальник відділу культури Наталія Добненко із пропозицією проведення Дня міста і Дня Незалежності у різний час. Її мотивація була переконливою.
Провів сесію міський голова Олександр Медведьов. Участь в ній взяли Валерій Радібеда, Ніна Кухаренко – від виконавчої й самоврядної гілок району.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий