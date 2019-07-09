Новий котел для Низківського сільського клубу

Вже декілька років поспіль приміщення сільського клубу знаходиться у будівлі школи. Саме приміщення має досить непоганий стан, у залі, де проходять концерти, зробили ремонт та відповідно його оформили.
Котел у клубі був непоганий, та брав занадто багато палива, якщо врахувати, що всю будівлю клуб не займає. Завідуюча клубом Оксана Шевченко з цим питанням звернулася до начальника відділу культури і туризму міської ради Наталії Добненко. І ось нещодавно у сільський клуб нарешті завезли новенький довгоочікуваний котел. Єдине, що залишилося – його підключення (приміром, минулого року такий же новий котел привезли і у приміщення сільської ради, проте й досі його не підключили. - Авт).
Помаленьку почали готуватися і до опалювального сезону. Вже завезли брикет і незабаром почнуть заготівлю дров.
Оксана Шевченко у клубі працює шість років. І хоч людей та молоді, зокрема, у Низківці з кожним роком стає все менше, вона впевнена, що клуб у селі має обов’язково бути. Тим паче, що на кожне свято низківці поспішають до клубу, аби насолодитися цікавими концертами тривалістю понад 2 години. Цікаво, що їх готують лише шестеро небайдужих та талановитих людей. Вони співають пісні, підбираючи репертуар так, щоб не повторюватися з кожним разом, та готують різні сценки та гуморески. А нещодавно колектив отримав і новенькі українські костюми (від Сергія Скоробогатька), виступати в яких стане ще приємніше.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Котел у клубі був непоганий, та брав занадто багато палива, якщо врахувати, що всю будівлю клуб не займає. Завідуюча клубом Оксана Шевченко з цим питанням звернулася до начальника відділу культури і туризму міської ради Наталії Добненко. І ось нещодавно у сільський клуб нарешті завезли новенький довгоочікуваний котел. Єдине, що залишилося – його підключення (приміром, минулого року такий же новий котел привезли і у приміщення сільської ради, проте й досі його не підключили. - Авт).
Помаленьку почали готуватися і до опалювального сезону. Вже завезли брикет і незабаром почнуть заготівлю дров.
Оксана Шевченко у клубі працює шість років. І хоч людей та молоді, зокрема, у Низківці з кожним роком стає все менше, вона впевнена, що клуб у селі має обов’язково бути. Тим паче, що на кожне свято низківці поспішають до клубу, аби насолодитися цікавими концертами тривалістю понад 2 години. Цікаво, що їх готують лише шестеро небайдужих та талановитих людей. Вони співають пісні, підбираючи репертуар так, щоб не повторюватися з кожним разом, та готують різні сценки та гуморески. А нещодавно колектив отримав і новенькі українські костюми (від Сергія Скоробогатька), виступати в яких стане ще приємніше.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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