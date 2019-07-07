У Жоведі відкрили українську світлицю

Ідея зберегти спадщину села виникла у бібліотекаря Надії Чернецької та завклубом Світлани Цвєткової вже давно. Бо нині всі свої оселі оновлюють на сучасний лад. Пройде ще кілька років і молоде покоління навіть не уявлятиме, як раніше жили їхні бабусі та прабабусі, з чого їли, що вдягали.
Тож у Жоведі, як і в багатьох інших селах, вирішили зберегти народне надбання для майбутніх поколінь і помістити його в єдину кімнату-світлицю, яку можуть відвідувати всі охочі. Допомагати працівникам культури взялися Г.С.Кручко, М.О.Лобуренко, Г.І.Кайдала, Т.М.Бондар, Г.П.Ступич, П.В. Чернецька та О.К.Кручко. Ідею підтримала і в.о. старости Наталія Ховпун, яка виділила кімнату у приміщенні сільради. Жіночки зносили сюди столи, лавки, рушники, вишиванки, глиняний посуд, речі домашнього вжитку, картини, старовинний одяг та оформили все у вигляді сільської світлиці. Долучився до збереження спадщини і Микола Міщенко, віддавши домоткані доріжки, що зробила їх мати. А нещодавно бібліотекар і завклубом запросили всіх на відкриття світлиці, посидіти в ній за чашкою чаю. Також вони провели екскурсію до музейної кімнати, яка знаходиться в приміщенні клубу і бібліотеки. Всі разом переглянули фотоальбоми і полинули в спогади на десятки років назад.
На канікули та літню відпустку до Жоведі приїжджає багато дітей і дорослих. Тепер і місцеві жителі, і гості можуть до торкнутися до витоків історії, завітавши у світлицю. А може, навіть, хтось принесе в подарунок до сільського музею з горища давно забуту старовинну річ.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото Надії Шеремет
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