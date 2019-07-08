З 8 липня запрацюють нові рахунки для Фонду соціального страхування

- для зарахування коштів - код банку 899998, банк отримувача Казначейство України (ЕАП);
- для проведення витрат - код банку 820172, банк отримувача Казначейство України.
Нові рахунки вводять у дію з 08 липня 2019 року.
Аби належно і своєчасно зараховувати кошти та мінімізувати нез'ясовані надходження Казначейство України просить платників, починаючи з 08 липня 2019 року, забезпечити спрямування коштів виключно на рахунки 3717, відкриті на балансі Казначейства.
Кошти, сплачені платниками на старі рахунки, не будуть зараховувати, а повертатимуть як нез'ясовані надходження.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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