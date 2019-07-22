понедельник, 22 июля 2019 г.

У храмі на Петра і Павла


Велелюдно і урочисто виглядав Свято-Миколаївський храм  у день Петра і Павла. Спочатку там відбулося іменинне богослужіння, віднесене і до визначної християнської дати,

і до особливої події в родині нашого батюшки. Річ у тім, що 12 липня у благочинного церков району отця Павла Фазана народилася донечка Надійка. Її і вітали разом з усіма прихожанами, їй адресували теплі побажання квітучого довголіття. З Богом. Миром. Любов’ю.
Молилися за всю Сновщину і неньку-Україну, закінчення війни на сході, братство між людьми…
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

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