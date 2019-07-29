Голосуємо всією громадою за проекти Громадського бюджету

Шановні жителі громади!
Сновська міська рада нагадує, що в період
з 29 липня по 2 серпня відбудеться голосування за проекти, які подані жителями нашої громади в рамках Програми бюджету участі. Голосування відбудеться з 9.00 до 17.00 без перерви в пунктах для голосування:
- адміністративне приміщення міської ради за адресою: м. Сновськ, вул. Незалежності, 19;
- адміністративне приміщення міської ради за адресою: м. Сновськ, вул. Банкова, 5.
При собі необхідно мати паспорт.
Крім того, проголосувати можна в режимі онлайн за посиланням http://snovska-otg.ci.org.ua/. З інструкціями щодо голосування можна ознайомитись за посиланням http://snovska-otg.ci.org.ua/instructions або на офіційному сайті Сновської міської ради в розділі «Громадський бюджет». Кожен житель громади може проголосувати один раз за один проект у зручний для себе спосіб. Давайте разом допоможемо авторам проектів мрії перетворити на реальність!
і Відділ економічного розвитку та інвестицій міськради
Сновська міська рада нагадує, що в період
з 29 липня по 2 серпня відбудеться голосування за проекти, які подані жителями нашої громади в рамках Програми бюджету участі. Голосування відбудеться з 9.00 до 17.00 без перерви в пунктах для голосування:
- адміністративне приміщення міської ради за адресою: м. Сновськ, вул. Незалежності, 19;
- адміністративне приміщення міської ради за адресою: м. Сновськ, вул. Банкова, 5.
При собі необхідно мати паспорт.
Крім того, проголосувати можна в режимі онлайн за посиланням http://snovska-otg.ci.org.ua/. З інструкціями щодо голосування можна ознайомитись за посиланням http://snovska-otg.ci.org.ua/instructions або на офіційному сайті Сновської міської ради в розділі «Громадський бюджет». Кожен житель громади може проголосувати один раз за один проект у зручний для себе спосіб. Давайте разом допоможемо авторам проектів мрії перетворити на реальність!
і Відділ економічного розвитку та інвестицій міськради
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