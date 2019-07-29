Голосувала Сновщина

У режимі активності і виваженості
Великий парламентський марафон добігає кінця. Непростим він був. Дуже. Ще й наразі продовжують вирувати емоції й пристрасті. Особливо у нашому, 207 мажоритарному окрузі, де досі затягується остаточний підрахунок голосів і йде справжня боротьба.
Із відеокамерами, купою спостерігачів – і своїх, і міжнародних, великою кількістю партійних діячів, навіть самих кандидатів у депутати, регулярними змінами голів і секретарів комісій і довжелезними чергами голів дільничних комісій зі спробою здати протоколи.
Принаймні, головний бухгалтер редакції і паралельно голова однієї із ДВК міста в Корюківці була дві доби. Скільки чекати іншим – достеменно не відомо! Але ми віримо: все закінчиться добре і ми нарешті почуємо прізвище переможця.
Наразі на сайті ЦВК на «висить» інформація про опрацювання 96,01 відсотка протоколів. Серед мажоритарників лідирує Максим Зуєв від «Слуги народу», який поки що трохи випереджає найближчого суперника Ігоря Рибакова на майже 1 відсоток. Розрив між ними зовсім мізерний. А загалом, як вважає штаб Зуєва, саме він, їхній висуванець і є переможцем.
Подякувати виборцям за голоси і підтримку вже встиг і наш діючий народний депутат Анатолій Євлахов. У своєму зверненні в ФБ він звернувся до свого округу з побажанням миру і злагоди, запевнив, що визнав поразку і дав дружню настанову представнику президентської команди Максиму Зуєву продовжувати започатковані реформи, курс на розбудову Сіверського регіону.
Між тим, поки що Анатолій Сергійович не згадав інших конкурентів і не поділився із фейсбучною спільнотою своїми подальшими діями і планами. Але все це ще звучатиме. І не одного разу. Сподіваємось, що і в друкованих ЗМІ - також. Ми від себе дякуємо цьому депутату за підтримку Сновщини, допомогу людям.
Далі пропонуємо вашій увазі короткий огляд перебігу дня 21 липня у районі, із тих міських та сільських точок, які вдалося об’їхати-обійти.
Загалом, ми молодці! Бо такої напруги, шквалу емоцій, як у тій же Корюківці, ніхто не спостерігав. Цього просто не було. Вчасно, о 8-00 відчинили двері всі виборчі дільниці, а о 20-00 – дружно зачинилися. Суттєвих порушень не зафіксовано: ні підкупу, ні з’їдання бюлетенів, їх виносу, замінування, підпалів тощо. Бог уберіг нашу територію й від інших провокацій, розбрату і ворожнечі. Довелося бути свідками, як на дільниці йшли родинами, причому з різними поглядами: тато голосував за Євлахова, мама – за Рибакова, а син – за Зуєва. І нічого! З кабін виходили поодинці, а потім купочкою, з посмішками додому: батьки – тримаючись за руки, донька щось навздогін їм кажучи.
І з партіями так само. Тур’янці – ті, що у час нашого приїзду стояли на ганку, підтримували радикалів, сновчани - «Слугу народу», троє чепелівців – «За життя». Щоправда, не всі зізнавалися журналістам та екзітполівцям у своїх симпатіях, мабуть, чогось боялися чи просто тримали вибір у собі.
Приємне враження справляв вигляд дільниць, той креатив, з яким підійшли комісії до їх облаштування. А це і одяг у розшитих квітами кольорах, і рушники та картини на стінах, вази з квітами і ароматний запах кави з окремо облаштованих столів. На додачу до всього панувала люб’язність і уважність до кожної людини, наміри роз’яснити, показати, надати необхідну інформацію.
Справлялися із поставленими завданнями представники поліції не лише зі Сновщини, а й із Чернігова. Чергування несли спокійно, гармонійно співпрацюючи на місцях не лише з виборцями – членами ДК.
Всього у голосуванні 21 липня взяли участь 9 935 жителів району. Варто знати: загальна кількість виборців, включених до списку, становила 18 618 осіб. Більшістю голосів район віддав перемогу Ігорю Рибакову. Не плутаймо - це район, а не весь 207-й округ!!!
Чому не прийшла майже половина виборців – невідомо… Хоча недільний день видався справді дуже спекотним і таким, що вабив до річки чи озерець, на природу. Доказом є міський пляж, де і 21, і потім все кипіло і пашіло від стрибків у воду і розпашілих спин. Морозива хотілося. Перезавантаження і повної релаксації.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Великий парламентський марафон добігає кінця. Непростим він був. Дуже. Ще й наразі продовжують вирувати емоції й пристрасті. Особливо у нашому, 207 мажоритарному окрузі, де досі затягується остаточний підрахунок голосів і йде справжня боротьба.
Із відеокамерами, купою спостерігачів – і своїх, і міжнародних, великою кількістю партійних діячів, навіть самих кандидатів у депутати, регулярними змінами голів і секретарів комісій і довжелезними чергами голів дільничних комісій зі спробою здати протоколи.
Принаймні, головний бухгалтер редакції і паралельно голова однієї із ДВК міста в Корюківці була дві доби. Скільки чекати іншим – достеменно не відомо! Але ми віримо: все закінчиться добре і ми нарешті почуємо прізвище переможця.
Наразі на сайті ЦВК на «висить» інформація про опрацювання 96,01 відсотка протоколів. Серед мажоритарників лідирує Максим Зуєв від «Слуги народу», який поки що трохи випереджає найближчого суперника Ігоря Рибакова на майже 1 відсоток. Розрив між ними зовсім мізерний. А загалом, як вважає штаб Зуєва, саме він, їхній висуванець і є переможцем.
Подякувати виборцям за голоси і підтримку вже встиг і наш діючий народний депутат Анатолій Євлахов. У своєму зверненні в ФБ він звернувся до свого округу з побажанням миру і злагоди, запевнив, що визнав поразку і дав дружню настанову представнику президентської команди Максиму Зуєву продовжувати започатковані реформи, курс на розбудову Сіверського регіону.
Між тим, поки що Анатолій Сергійович не згадав інших конкурентів і не поділився із фейсбучною спільнотою своїми подальшими діями і планами. Але все це ще звучатиме. І не одного разу. Сподіваємось, що і в друкованих ЗМІ - також. Ми від себе дякуємо цьому депутату за підтримку Сновщини, допомогу людям.
Далі пропонуємо вашій увазі короткий огляд перебігу дня 21 липня у районі, із тих міських та сільських точок, які вдалося об’їхати-обійти.
Загалом, ми молодці! Бо такої напруги, шквалу емоцій, як у тій же Корюківці, ніхто не спостерігав. Цього просто не було. Вчасно, о 8-00 відчинили двері всі виборчі дільниці, а о 20-00 – дружно зачинилися. Суттєвих порушень не зафіксовано: ні підкупу, ні з’їдання бюлетенів, їх виносу, замінування, підпалів тощо. Бог уберіг нашу територію й від інших провокацій, розбрату і ворожнечі. Довелося бути свідками, як на дільниці йшли родинами, причому з різними поглядами: тато голосував за Євлахова, мама – за Рибакова, а син – за Зуєва. І нічого! З кабін виходили поодинці, а потім купочкою, з посмішками додому: батьки – тримаючись за руки, донька щось навздогін їм кажучи.
І з партіями так само. Тур’янці – ті, що у час нашого приїзду стояли на ганку, підтримували радикалів, сновчани - «Слугу народу», троє чепелівців – «За життя». Щоправда, не всі зізнавалися журналістам та екзітполівцям у своїх симпатіях, мабуть, чогось боялися чи просто тримали вибір у собі.
Приємне враження справляв вигляд дільниць, той креатив, з яким підійшли комісії до їх облаштування. А це і одяг у розшитих квітами кольорах, і рушники та картини на стінах, вази з квітами і ароматний запах кави з окремо облаштованих столів. На додачу до всього панувала люб’язність і уважність до кожної людини, наміри роз’яснити, показати, надати необхідну інформацію.
Справлялися із поставленими завданнями представники поліції не лише зі Сновщини, а й із Чернігова. Чергування несли спокійно, гармонійно співпрацюючи на місцях не лише з виборцями – членами ДК.
Всього у голосуванні 21 липня взяли участь 9 935 жителів району. Варто знати: загальна кількість виборців, включених до списку, становила 18 618 осіб. Більшістю голосів район віддав перемогу Ігорю Рибакову. Не плутаймо - це район, а не весь 207-й округ!!!
Чому не прийшла майже половина виборців – невідомо… Хоча недільний день видався справді дуже спекотним і таким, що вабив до річки чи озерець, на природу. Доказом є міський пляж, де і 21, і потім все кипіло і пашіло від стрибків у воду і розпашілих спин. Морозива хотілося. Перезавантаження і повної релаксації.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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