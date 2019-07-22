Вклонялися ветеранам

12 липня у Чернігівському військово-історичному музеї імені Тарновського відбулася зустріч українських та білоруських ветеранів ІІ Світової війни. Нашу область представляли делегації із шести районів, у тому числі й нашого. До обласного центру їздила очільниця Сновської ветеранської організації Людмила Романівна Кравець й захисник Вітчизни Петро Олексійович Солодовник.
Учасників зібрання тепло вітали Перший секретар Посольства Республіки Білорусь в Україні Андрій Губкін, голова ГО «Білоруське національне культурне товариство «Сябри» Ганна Ворожбит, відповідальний секретар Чернігівської обласної організації ветеранів Наталія Савельєва. Наш ветеран отримав в нагороду ювілейну медаль «75 рік визволення Білорусі від німецько-фашистських загарбників», а ще п`ятьом ветеранам медалі будуть вручені вдома - С.М.Аніщенку, І.Я.Чернусі, М.В.Моцару, Г.Л.Мелащенку та І.Д.Кореню.
Поїздка надовго запам’ятається усім її учасникам.
Наш кор.
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