Фельдшеру і досі доводиться приносити воду з дому

Світлана Ковальковська завідуючою Низківським ФП працює два роки. До того свій найперший досвід у сфері медицини отримала у Єньковій Рудні.
Там працювала недовго, лише два місяці, розуміючи, що село дуже маленьке, а жителів з кожним роком все менше, тому доля ФП – досить прогнозована. Коли у Сновській лікарні з’явилося місце медичної сестри в реанімації, погодилася одразу. Далі перевелася в операційний блок медсестрою анестезіологом. Працювала б у лікарні і далі, та доля розпорядилася інакше.
Дівчина вийшла заміж та пішла у декретну відпустку. Чоловік ніяк не хотів переїздити у місто, тому коли у рідному селі звільнилося місце фельдшера, Світлана Юріївна стала його завідуючою.
У приміщенні ФП затишно та охайно, а от саму будівлю оточують величезні аварійні дерева, які необхідно видалити. Через ці дерева не поспішають встановлювати і новий паркан, який давно розпався.
Молодому фельдшеру після скорочення санітарки доводиться самій виконувати всю роботу. Дівчина має косити траву біля ФП, взимку чистити там сніг, прибирати та носити з дому воду не тільки, щоб дати напитися відвідувачеві, але й щоб полити квіти та помити підлогу.
Щодня у ФП людно, особливо у спеку, коли і похилих, і молодих людей турбує гіпертонічна хвороба. Ліки та необхідні препарати у наявності є. Досить давно тут заключили договір з мережею аптек «Добрий лікар», яка постачає все необхідне.
І хоч на плечах Світлани Ковальковської зараз велике навантаження, вона не жаліється та не шкодує, що не повернулася у лікарню. Тут вона відчуває себе потрібною та затребуваною. Бо ж хто ж, як не вона, піклуватиметься про здоров’я своїх односельців так якісно та професійно.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий