Продовжуються роботи з освоєння коштів

З державного бюджету:
- утеплення фасаду Сновської ЗОШ І- ІІІ ст. №1;
- будівництво їдальні Сновської гімназії;
- будівництво Тур’янської амбулаторії;
- капітальний ремонт будівель дитячого оздоровчого табору «Дружба»;
- встановлено блочну-модульну котельню в гімназії;
- придбано та встановлено ще 4 дитячих майданчики в селах Жовідь, Тур’я, у міському НВК, 1 майданчик розділений в селах Стара Рудня та Смяч.
З обласного Фонду охорони навколишнього середовища:
- продовжуються роботи з реконструкції каналізаційних мереж в районі П’ятикутів у Сновську.
З міського бюджету:
- проводяться роботи з гідроочищення каналізаційної системи школи №1 та Сновської гімназії;
- продовжується реконструкція Петрівського Будинку культури;
- закінчено фарбування фасадуПетрівського НВК.
і Сновська міська рада
- утеплення фасаду Сновської ЗОШ І- ІІІ ст. №1;
- будівництво їдальні Сновської гімназії;
- будівництво Тур’янської амбулаторії;
- капітальний ремонт будівель дитячого оздоровчого табору «Дружба»;
- встановлено блочну-модульну котельню в гімназії;
- придбано та встановлено ще 4 дитячих майданчики в селах Жовідь, Тур’я, у міському НВК, 1 майданчик розділений в селах Стара Рудня та Смяч.
З обласного Фонду охорони навколишнього середовища:
- продовжуються роботи з реконструкції каналізаційних мереж в районі П’ятикутів у Сновську.
З міського бюджету:
- проводяться роботи з гідроочищення каналізаційної системи школи №1 та Сновської гімназії;
- продовжується реконструкція Петрівського Будинку культури;
- закінчено фарбування фасадуПетрівського НВК.
і Сновська міська рада
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