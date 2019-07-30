Знайшла розраду у вирощуванні квітів

Так про своє заквітчане обійстя розповідає Тетяна Терещенко зі Смячі. Дійсно, її будинок оточують неймовірної краси квіти, а в його середині господиня нарахувала більше ста вазонів з квітами.
За освітою Тетяна Григорівна вчитель початкових класів. Без дітей, їх веселого сміху, безпосередності та щирості вона не уявляла свого життя. А коли не стало чоловіка, саме учні стали її розрадою та втіхою. Щоранку вона поспішала на роботу, аби скоріше побачити своїх улюблених дітей, а ввечері бігла додому, бо там на неї чекало немаленьке господарство.
Саме після смерті чоловіка Тетяна Григорівна знайшла втіху та розраду у квітах. Вони її надихають, заспокоюють. Жінка навіть веде своєрідний щоденник квітів, у якому записує, коли вони зацвітають, відцвітають, пише про особливості кожної.
- Улюбленої квітки у мене немає, - розповідає господиня, - кожна по-своєму красива. Та однією з найцікавіших є пізньоцвіт. Його листя весною схоже на конвалію, влітку рослина засихає, і, на перший погляд, може здатися, що вона зіпсувалася, але восени, вже після того, як розквітають хризантеми, зацвітає і пізньоцвіт, який радує око до самісіньких морозів. За всім потрібно доглядати, все любити. Прокинулася зранку, випила води, і так само варто напоїти водою і квіти, і худобу.
Окрім квітів, жінка обожнює тварин і навіть розмовляє з ними. Зараз вдома окрім корів, поросят та домашньої птиці, живуть коти, чотири собаки, папуга. А раніше була навіть сова.
Тетяна Терещенко обожнює шити, вишивати, особливо пейзажі та ікони. Це передалося їй від матері, яку важко було застати без голки з ниткою.
Жінка впевнена, що тільки з добрими, світлими думками слід займатися і квітами, і звичними справами по господарству. Тоді і хороший результат не змусить довго чекати.
Тетяна ЛИТВИН
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