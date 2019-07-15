Пенсія на пошті. Вигідно!

На сьогоднішній день майже 40% пенсіонерів отримують пенсію через Укрпошту, на Чернігівщині – 142 тис.
Адже безумовні плюси банківського обслуговування для людей похилого віку перетворюються на великі проблеми. Необхідність не тільки оформити картку, а й періодично проходити обов’язкову ідентифікацію у банку; складнощі із доступністю до банкоматів; неможливість самостійно зняти кошти в будь-який момент для оплати актуальних потреб; потреба раз на місяць їхати до найближчого банкомату або просити зняти кошти родичів чи знайомих - це неповний перелік проблем, з якими стикаються пенсіонери.
Зважаючи на те, що поштові відділення знаходяться майже у кожному населеному пункті, а листоноші обслуговують мешканців усіх сіл, селищ, хуторів, можливості пошти доставити та виплатити пенсію на порядок вищі за будь-який банк. Банківська мережа останніми роками невпинно скорочувалась. Натомість Укрпошта зберегла унікальну мережу з понад 11 тис. відділень.
Похилий вік, наявність захворювань часто роблять процес отримання пенсії надзвичайно складним. А листоноша не тільки принесе кошти додому, передасть пенсію «з рук в руки», а й прийме оплату за комунальні послуги, щоб не виникало заборгованості, може продати за соціальними цінами товари першої необхідності…
Тож, якщо є необхідність отримувати пенсію (чи соціальну допомогу, які ми теж виплачуємо) в Укрпошті, необхідно: особисто звернутись до управління Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення пенсії та відповідними документами.
У заяві необхідно зазначити: «виплату пенсії (соціальної допомоги) прошу проводити через пошту».
Адже безумовні плюси банківського обслуговування для людей похилого віку перетворюються на великі проблеми. Необхідність не тільки оформити картку, а й періодично проходити обов’язкову ідентифікацію у банку; складнощі із доступністю до банкоматів; неможливість самостійно зняти кошти в будь-який момент для оплати актуальних потреб; потреба раз на місяць їхати до найближчого банкомату або просити зняти кошти родичів чи знайомих - це неповний перелік проблем, з якими стикаються пенсіонери.
Зважаючи на те, що поштові відділення знаходяться майже у кожному населеному пункті, а листоноші обслуговують мешканців усіх сіл, селищ, хуторів, можливості пошти доставити та виплатити пенсію на порядок вищі за будь-який банк. Банківська мережа останніми роками невпинно скорочувалась. Натомість Укрпошта зберегла унікальну мережу з понад 11 тис. відділень.
Похилий вік, наявність захворювань часто роблять процес отримання пенсії надзвичайно складним. А листоноша не тільки принесе кошти додому, передасть пенсію «з рук в руки», а й прийме оплату за комунальні послуги, щоб не виникало заборгованості, може продати за соціальними цінами товари першої необхідності…
Тож, якщо є необхідність отримувати пенсію (чи соціальну допомогу, які ми теж виплачуємо) в Укрпошті, необхідно: особисто звернутись до управління Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення пенсії та відповідними документами.
У заяві необхідно зазначити: «виплату пенсії (соціальної допомоги) прошу проводити через пошту».
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