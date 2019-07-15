Аварійний міст відремонтували

У Жоведі дерев`яний міст через річечку, що протікає через село, затребуваний постійно. Селяни і корів ганяють на пасовище, і сіно мотоблоками та конями возять, і просто ходять одне до одного. Колись ним їздила і велика сільгосптехніка. Та з плином часу він став аварійним, хоч його періодично підремонтовували. Щоб знову було безпечно їздити і ходити мостом, потрібно було терміново зробити його капітальний ремонт. Без робочої сили і будматеріалів – не обійтися.
Олександр Веселий, чия ферма працює на території села, без вагань відгукнувся на прохання жовідян і надав для ремонту нові добротні дошки. Односельців для проведення робіт організувала Тетяна Мартиненко. Небайдужі чоловіки за день якісно відремонтували 16-метровий міст, вирішивши проблему. І тепер ним знову будуть довго-довго всі користуватися.
Наталія ХОВПУН, в.о. старости
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