Збирання врожаю триває

У районі продовжується збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Але жнива ускладнені погодними умовами. Дощі та мінлива температура не дозволяють Сновським аграріям активно вести жнивну кампанію.
Станом на 23 липня зібрано врожай з понад 2368 га ранніх зернових і зернобобових культур або 43% допрогнозу, з них 1726 га озимої пшениці, 271 га вівса та 371 га гороху. Намолочено понад 8843 тонни зерна за середньої врожайності 34,7 ц/га.
Озимий ріпак зібрано з 1339 га або100% площ, намолочено 1569 тонн зерна при врожайності 11,7 ц/га.
Н.Дятел, начальник відділ АПР РДА
Станом на 23 липня зібрано врожай з понад 2368 га ранніх зернових і зернобобових культур або 43% допрогнозу, з них 1726 га озимої пшениці, 271 га вівса та 371 га гороху. Намолочено понад 8843 тонни зерна за середньої врожайності 34,7 ц/га.
Озимий ріпак зібрано з 1339 га або100% площ, намолочено 1569 тонн зерна при врожайності 11,7 ц/га.
Н.Дятел, начальник відділ АПР РДА
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