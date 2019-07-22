У Жоведі ферма, як у Європі

- Ходити у сараях можна в босоніжках. І не замажешся! – стверджує очільниця агропромвідділу РДА Надія Дятел.
Зрештою, це ми побачили на власні очі. Ферму ПСП «Яна Плюс», яка ще десять років тому
складалася із трьох розвалених споруд - брудних, з дірами в даху, рештками цегли. Тепер все там, як у Європі. Вифарбуване, побілене, поремонтоване. Обабіч – красиві вивіски, троянди на клумбах і молодий сад. Всі деревця, як на підбір – зелені, кучеряві, ось-ось обдарують плодами! У реконструйованих, нових сараях наразі утримується близько п’ятисот голів ВРХ, це 51% всього поголів’я Сновщини. Виробництво молока сягає 67%, на корову доять по 20 кг молока. Працюють у доїльному залі місцеві трудівниці і трударі. Залучено й новоборовлян. Зарплата – регулярна, чимала, умови праці – прекрасні! Всього 19 людей.
І атмосфера – особливо тепла. Мабуть тому, що Олександр Дмитрович Веселий, керівник господарства, сам такий: справедливий, вимогливий, відданий справі. І розумом, і серцем.
До речі, технології утримання ВРХ також відповідають європейській моделі: ніякого літнього випасання, а монокорми. Тобто худобі спецтранспортом завозиться вітамінний зелений корм із додаванням всіх інших інгредієнтів. На сьогодні вже заготовлено 100 т сіна та 370 т сінажу. Заготівля кормів триває.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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