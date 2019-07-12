Працевлаштування

Протягом січня - червня поточного року лави безробітних в районі поповнило 350 осіб – саме
стільки шукачів роботи взято на облік службою зайнятості району в цей період. Загалом же на обліку з початку року перебували та отримували послуги 749 безробітних громадян. Працевлаштовано 160 безробітних, зокрема 3 особи - на нові робочі місця шляхом компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску. Крім того, 27 безробітних за направленням служби зайнятості набували нових професій та підвищували кваліфікацію, 120 осіб - брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. Станом на 1 липня 2019 року в районі налічувалось 426 безробітних. Водночас роботодавці шукали 16 працівників.
Сновський районний центр зайнятості
стільки шукачів роботи взято на облік службою зайнятості району в цей період. Загалом же на обліку з початку року перебували та отримували послуги 749 безробітних громадян. Працевлаштовано 160 безробітних, зокрема 3 особи - на нові робочі місця шляхом компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску. Крім того, 27 безробітних за направленням служби зайнятості набували нових професій та підвищували кваліфікацію, 120 осіб - брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. Станом на 1 липня 2019 року в районі налічувалось 426 безробітних. Водночас роботодавці шукали 16 працівників.
Сновський районний центр зайнятості
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