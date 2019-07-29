Явка по селах на виборах завжди вища

В звичному режимі проходили вибори на дільниці в Жоведі під керівництвом голови ДВК Тетяни Ступич. Проголосувало 145 людей (що становить понад 65% від всіх виборців), з них 21 - на дому. Одна жінка, яка змінила місце голосування зі столиці на село (а, отже, і змінила округ), отримала лише один бюлетень. За мажоритарника віддати свій голос вона за законодавством не мала права. Недійсними було визнано всього два бюлетені, які вкинули в урну, не поставивши жодної позначки. Цікавий факт майже всіх виборів: явка по селах завжди вища, а псують найбільше бюлетенів у місті, навіть вірші на них пишуть і карикатури малюють, а в селах цього зазвичай не спостерігаємо.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий