На рибацькому святі у Камці

День рибалки жителі нашого району звикли відзначати дружно, компаніями і на природі. Бо ж і в місті, і кожному селі є чи річка, чи ставок, чи просто сковорідка й каструля для приготування найсмачніших, найулюбленіших страв із щучки, сомика, карася й линка.
А нам у окремо відведений рибалкам день пощастило побувати у маленькій Камці, на березі чудового ставочка, з не менш чудовими людьми.
Організували дійство активіст й депутат громади, завідуюча тамтешнім осередком культури Лариса Безручко зі своєю незмінною помічницею Світланою Вовчок за дієвої підтримки Зої та Геннадія Головко, свого односельця Петра Ковальчука.
Про нього, візитівку камського ставу, важко коротко розповісти, бо стільки багато всього напридумував й наробив. Петро Олексійович згуртував навколо себе чималу ініціативну групу із чоловіків та жінок не лише зі свого населеного пункту, а навіть з райцентру. На облаштування замуленого, засміченого ставу пішов не один місяць та рік, але справа зримо зрушилася з місця. Помолодішав тепер ставок, навколо виросли дерев’яні підмостки та бесідки, навіть критий майданчик для виступу артистів і маленька будівля для охорони. Від кого? – Та ж від браконьєрів, охочих кинути електровудки чи інші заборонені прилади, - розказує Петро Олексійович. При цьому ділиться новими планами, мріями, клопотами у пошуках меценатів, добровольців, котрі, засукавши рукави, охоче працюють із сокирами, лопатами, граблями, тягаючи на собі гілля і мотлох.
Звісно, робоча сила треба і треба, і техніка, і гроші, і час, і здоров’я, одним словом, багато всього, щоб навколо не гадюки повзали і вовки гули, а дзвенів дитячий сміх, варилася юшка, смажилися шашлики…
А в неділю саме так і було. Імпровізований задум і учасникам художньої самодіяльності, і хлопцям-рибалкам запам’ятається надовго. І лише з позитивної сторони, бо всі наспівалися, нагулялися, в ігри й конкурси різні награлися, та на додачу до всього юшки пахучої наїлися. Готували смаколики й рибні делікатеси Олена Решетько й Ігор Іванчук, а частувався ними кожен, хто туди завітав.
Бачила ж я гостей зі Сновська, Хотунич, Нових і Старих Борович, Петрівки, навіть з Городнянщини. Із дітками, навіть у візочках, весело проводили дозвілля, раділи літу й чудовій нагоді близького спілкування з природою.
Міську раду на цьому прекрасному заході представляли також депутат Павло Тютюнник й секретар міськради Наталія Самойлова. До речі, її чоловік Олександр, один із безпосередніх добродіїв, які для перетворення камського ставу у казку не шкодують ні сил, ні бажання. Н.В. Самойлова вручила Петру Ковальчуку символічний дарунок – казанок із підставкою. Аби не лише на свято – повсякчас (укупі з командою) ласував рибною юшкою. Аби частіше збиралися вони разом й втілювали в буття добрі справи.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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