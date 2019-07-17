Диплом «молодшого бакалавра» відтепер можна отримати в Сновському ВПУЛГ

«Якщо вдало оберете
професію і докладете
до неї душу,
то щастя саме знайде вас».
(Ч.Дарвін)
Ця загальновідома фраза давно стала девізом Сновського вищого професійного училища лісового господарства, яке з кожним роком упевнено крокує до підвищення свого статусу. Цей заклад розвивається, удосконалюється, активно співпрацює з вишами України (Чернігова, Харкова, Білої Церкви та ін.) та Прибалтики (Огрський лісовий технікум). Про плани, перспективи та новації навчального закладу «Променю» розповіла його директор – Лариса Олексіївна Дубина.
Можливість здобути
професію
за покликанням
- У нашому навчальному закладі можна отримати професію на базі 9 та 11 класів. На базі 9 класів: штукатур, лицювальник-плиточник, маляр (3 роки навчання); верстатник деревообробних верстатів, столяр (3 роки); кухар-кондитер (3 роки); озеленювач, лісник, єгер (3 роки).
На базі 11 класів: лісник, єгер (1 рік навчання); кухар (1 рік); верстатник деревообробних верстатів, столяр (1,5 року); штукатур, лицювальник-плиточник, маляр (1,5 року); тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва категорії А1, А2 (1 рік навчання).
Усі, хто отримав диплом кваліфікованого робітника за професією «лісник, єгер», можуть продовжити навчання в училищі та отримати диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 205 «Лісове господарство» кваліфікація «Технік лісового господарства» , а ті,хто отримав диплом кваліфікованого робітника за професією «кухар», можуть отримати диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший бакалавр» за спеціальністю 181 «Харчові технології».
Навчально-практичний центр
- Цього року на базі училища буде створено регіональний навчально-практичний центр деревообробних технологій. На придбання нового сучасного деревообробного обладнання уряд виділив 1,7 млн гривень. Це значно підвищить рівень і якість освіти, конкурентоспроможність випускників на ринку праці. Обладнання буде встановлене в майстернях, додатково для нього буде виділено ще одне приміщення. Однією із вимог щодо створення такого центру є його самоокупність, тобто ми прийматимемо замовлення від населення на виготовлення меблів та інших виробів із дерева.
Плануємо організувати повний закритий цикл деревообробки виробництва, який буде безвідходним. Таке обладнання має бути встановлено вже першого листопада 2019 р. Процес його закупівлі вже розпочато, а інформація щодо цього є у вільному доступі на сайті Прозоро.
Продовжувати навчання
чи йти працювати –
вибір студента
- На початку 2018-2019 навчального року в училищі налічувалося 442 учні. З урахуванням зимового випуску із закладу випустили 180 учнів. З них дипломи кваліфікованого робітника отримали 138 студентів, дипломів молодшого спеціаліста – 30, дипломів з відзнакою – 8 учнів.
Після закінчення училища випускники, які отримали кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, мають можливість продовжувати здобувати вищу освіту (без складання ЗНО) у вишах України, починаючи з ІІ або ІІІ курсів. Зокрема, з Чернігівським технологічним університетом та Чернігівським колегіумом ім. Т. Шевченка училище уклало угоди безперервної освіти, які дають нові можливості та перспективи студентам. Тим, хто не бажає продовжувати навчання, знайти роботу за обраною спеціальність не складно, адже всі спеціальності училища популярні на ринку праці.
Підготовка дітей
з обмеженими потребами
Сновське ВПУЛГ – єдиний заклад у області, що здійснює професійну підготовку дітей з обмеженими освітніми потребами. Протягом останніх трьох років вони опановували професію кухаря та штукатура. Цьогоріч плануємо ще відкрити групу озеленювачів для таких дітей.
Ми намагаємося всіляко їх підтримувати та допомагати їм реалізовувати свої мрії. Таким чином, вони швидше вливаються в соціум, не соромляться висловлювати свої думки, знаходять друзів у стінах навчального закладу. Учні цих груп, зокрема кухарі, успішно працевлаштовуються на Сновському та Ніжинському заводах продтоварів.
Обладнання
- Щороку ми закуповуємо нове обладнання. Час не стоїть на місці, і зараз науковий прогрес очевидний. Саме тому, щоб нашим учням було цікавіше та легше запам’ятовувати інформацію, ми придбали 12 новеньких комп’ютерів, три інтерактивні дошки, майже кожну аудиторію оснастили мультимедійними комплектами.
Для забезпечення фізичного розвитку студентів є фітнес-зал, який теж постійно оновлюємо новими сучасними тренажерами. Плануємо, до речі, зробити спортивний майданчик і на вулиці, щоб діти могли займатися фізичними вправами на свіжому повітрі.
Викладацький склад
- Колектив училища – висококваліфіковані професіонали своєї справи. Усі викладачі постійно займаються самоосвітою, відвідують курси підвищення кваліфікації та різноманітні тренінги. Вони активно беруть участь у всеукраїнських наукових проектах та конференціях, отримуючи за це дипломи та нагороди. Семеро з них мають другу вищу освіту, троє – звання «викладач-методист», двоє – звання «старший викладач», один – нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти».
Проживання та дозвілля
- Усім іногороднім студентам надаємо гуртожиток. Уже розпочато ремонт лівого крила четвертого поверху, у якому незабаром житимуть хлопці (праве крило займають дівчата. - Авт). Усі кімнати гуртожитку із сучасним та якісним ремонтом, новими меблями, охайні та затишні.
Для створення майданчика для самореалізації студентів, для проведення спільного дозвілля в закладі функціонує ряд гуртків. Одним із найпопулярніших став гурток театральної творчості та художньої самодіяльності. Учні із задоволенням демонструють свої акторські, вокальні та хореографічні вміння. До речі, часто беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, посідаючи призові місця.
Стажування за кордоном
- Випускники навчального закладу мають чудову можливість пройти стажування за кордоном, застосовуючи отримані вміння та знання на практиці та отримуючи сертифікат європейського зразка. Поки що учні їздили до Болгарії, цьогоріч поїдуть ще й до Німеччини. Проте плануємо розширити міжнародну співпрацю в рамках обміну досвіду та отримати можливість стажування ще й у Франції.
Найближчі плани
- Ми намагаємося не стояти на місці та розвиватися,- говорить Лариса Дубина,- тому й планів на майбутнє в нас дуже багато. Серед основних: удосконалення матеріально-технічної бази; здійснення підготовки учнів за дуальною формою навчання (коли поєднується навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах для набуття певної кваліфікації. -Авт). Така форма навчання дуже популярна в країнах Європи. Хочемо також отримати ліцензію на відкриття професії для підготовки робітників рибогосподарського напрямку. І, звичайно ж, дуже хочемо втілити в реальність наш проект «Парк на воді», аналогів якому не буде в області. Маємо надію, що всі наші задуми та плани здійсняться і навчальний заклад з року в рік ставатиме ще кращим та популярнішим.
Розмовляла Тетяна ЛИТВИН
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