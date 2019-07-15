Фонд виплатив 4,6 млрд грн лікарняних у першому півріччі

Упродовж перших шести місяців 2019 року Фондом соціального страхування України було профінансовано листки непрацездатності на загальну суму 4,57 млрд гривень. Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності у січні–червні склав 269,7 грн, що на 28,4% більше, ніж за той же період минулого року.
Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових випадків:
- тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, непов'язаної з нещасним випадком на виробництві;
- необхідності догляду за хворою дитиною;
- необхідності догляду за хворим членом сім'ї;
- догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;
- карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;
- тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;
- протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;
- перебування на лікуванні в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.
Сума допомоги від Фонду залежить від тривалості страхового стажу та розміру середньоденного доходу працівника та складає:
1) 50% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років;
2) 60% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 3 до 5 років;
3) 70% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 5 до 8 років;
4) 100% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж понад 8 років;
5) 100% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають пільги відповідно до законодавства, у тому числі, постраждалим учасникам Революції Гідності за страховими випадками, які настали з 25.07.2018.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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