Для депутата Сновської ОТГ Вячеслава Матвієнка рибалка давно стала справжньою віддушиною, захопленням, заради якого ладен проводити час на річці в будь-яку пору року.
Його трофеїв не перелічити. Це і щуки, і лящі, і карасі, і лини. А на цьому знімку в руках у Вячеслава Івановича 4-кілограмовий толстолобик. Непросто було його зловити, але Вячеславу Івановичу, затятому рибалці, повезло. Уявімо лише, якою смачною була свіжа юшка з нього. Та ще з димком. Як парували на сковорідці пахучі її шматочки, м’ясисті, із золотавою скоринкою. Смакували нею і чарівна дружина, і купа друзів, з якими Вячеслав Іванович полюбляє відпочивати.
Із Днем рибалки вас, дорогі сновчани! І нехай в кожного у житті будуть свої трофеї, свої улови!
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