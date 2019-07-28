Кабмін збільшив частку ЄСВ для Фонду до 14,24% на серпень 2019 року

Сьогодні, 24 липня, на засіданні Уряду було затверджено зміни до пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.Відповідно до прийнятого рішення, за погодженням із сторонами соціального діалогу на серпень 2019 року розмір частки ЄСВ, що спрямовується на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві, встановлено на рівні 14,2464%.
Зазначені зміни внесено з метою часткової стабілізації фінансового стану Фонду в умовах зростання видатків на матеріальне забезпечення та страхові виплати.
Крім того, Кабінет Міністрів України передбачив збільшення частки єдиного внеску для Фонду соціального страхування України з 01.01.2020 до 9,5727%, або на 0,1968%.
Зазначимо, частка ЄСВ, що спрямовується до Фонду, складає 9,3759%.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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