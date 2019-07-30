Купуючи товар - привітайте продавців!

Традиційно в останню неділю липня в Україні відзначають своє професійне свято працівники торгівлі. Наразі у всіх її видах переважає приватний сектор.
Підприємці пропонують нам якнайширший асортимент товару – якісного, свіжого, модного, необхідного... Працівники торгівлі не зачиняють свої магазини, коли у нас з вами вихідні, а деяки працюють і цілодобово. Вони знають, що хоче покупець і намагаються завжди догодити йому. Не виключенням є і партнер ТОВ «Промінь-Медіа» - магазин «Сновський» (СеДаМ), де продається газета «Промінь». Саме в розпал сезоннного збору баштанних старший продавець магазину Віта Комісаренко (на фото справа) та касир Олена Рябченко закликають відвідати заклад і купити в ньому соковиті та солодкі дині й кавуни.
Тож у неділю, у День працівників торгівлі, у нас всіх є унікальна можливість – прогулятися і зробити покупки, а разом з тим і привітати всіх продавців. Хтозна, може за ваші теплі слова і подаровану посмішку вам навіть зроблять знижку :)
Лариса МАРТИНЕНКО
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