Спартакіада на честь Павла Федосієнка

Протягом багатьох років в селі Рогізки проходить районна спартакіада на честь загиблого воїна-афганця Павла Федосієнка. Не виняток став і цей рік. Щоб вшанувати пам’ять загиблого земляка, ентузіасти спортивного
руху на чолі з Олександром Желізним не тільки не підвели старосту села, а зробили все можливе, щоб змагання відбулися. На їх прохання взяти участь у цьому заході відгукнулися спортсмени Кучинівки, Тур’ї, Тихонович та Старої Рудні.
Змагання розпочалися зі стрільби з пневматичної гвинтівки та підтягування на поперечині. В змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок трапилася несподіванка. Ірина Начичко, представниця команди с.Тур’я, яка завжди в попередніх змаганнях з цього виду спорту тримала першість, поступилася Альоні Горбик (с.Тихоновичі), яка з 30 можливих очок вибила 28, а Ірина Начичко – 26 очок. Третє місце посіла Анна Приходько, представниця команди с.Рогізки. Серед чоловіків першість виборов Богдан Крупський (с.Тур’я), вибивши 28 очок, Володимир Василенко (с.Кучинівка) на другому місці (26 очок), а Сергій Колотуша (с.Тихоновичі) - на третьому.
У підтягуванні на поперечині два учасники вибороли перше місце – це представник команди Кучинівки Володимир Василенко та Тур’ї – Сергій Мартиненко. Кожен з них підтягнувся по 33 рази, на другому також представник с.Тур’я Едуард Толпа (27 разів), на третьому – Олександр Сміловець (с.Кучинівка). У змаганнях з шашок серед жінок Софія Апецько (с.Кучинівка) на першому місці, Альона Горбик (с.Тихоновичі) стала другою, третє місце виборола Тетяна Кастриця (с.Рогізки).
Серед чоловіків перше місце здобув представник команди с.Тихоновичі Леонід Роговенко, друге – у Юрія Пушкаря (с.Тур’я), а на третьому – Анатолій Бобров (с.Рогізки). В ігрових видах спорту команда Тур’ї з міні-футболу виборола перше місце, а з паркового волейболу – третє. Команда господарів майданчика з міні-футболу на другому місці, а з паркового волейболу – на п’ятому. А команда Кучинівки з міні-футболу виборола третє місце, з паркового волейболу – перше. До речі, ця команда вже декілька разів тримає першість з цього виду спорту. В загальному підсумку перше місце здобула команда Тур’ї, яка протягом двох років виборює кубок пам’яті П.Федосієнка. На другому – кучинівці, на третьому – тихоновичани. Господарі майданчика – на четвертому місці.
Учасники змагань, які вибороли призові місця, нагороджені грамотами, а команди-призери змагань – грамотами та медалями.
Г.САЛАТА, голова Сновської МО ВФСТ «Колос»
руху на чолі з Олександром Желізним не тільки не підвели старосту села, а зробили все можливе, щоб змагання відбулися. На їх прохання взяти участь у цьому заході відгукнулися спортсмени Кучинівки, Тур’ї, Тихонович та Старої Рудні.
Змагання розпочалися зі стрільби з пневматичної гвинтівки та підтягування на поперечині. В змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед жінок трапилася несподіванка. Ірина Начичко, представниця команди с.Тур’я, яка завжди в попередніх змаганнях з цього виду спорту тримала першість, поступилася Альоні Горбик (с.Тихоновичі), яка з 30 можливих очок вибила 28, а Ірина Начичко – 26 очок. Третє місце посіла Анна Приходько, представниця команди с.Рогізки. Серед чоловіків першість виборов Богдан Крупський (с.Тур’я), вибивши 28 очок, Володимир Василенко (с.Кучинівка) на другому місці (26 очок), а Сергій Колотуша (с.Тихоновичі) - на третьому.
У підтягуванні на поперечині два учасники вибороли перше місце – це представник команди Кучинівки Володимир Василенко та Тур’ї – Сергій Мартиненко. Кожен з них підтягнувся по 33 рази, на другому також представник с.Тур’я Едуард Толпа (27 разів), на третьому – Олександр Сміловець (с.Кучинівка). У змаганнях з шашок серед жінок Софія Апецько (с.Кучинівка) на першому місці, Альона Горбик (с.Тихоновичі) стала другою, третє місце виборола Тетяна Кастриця (с.Рогізки).
Серед чоловіків перше місце здобув представник команди с.Тихоновичі Леонід Роговенко, друге – у Юрія Пушкаря (с.Тур’я), а на третьому – Анатолій Бобров (с.Рогізки). В ігрових видах спорту команда Тур’ї з міні-футболу виборола перше місце, а з паркового волейболу – третє. Команда господарів майданчика з міні-футболу на другому місці, а з паркового волейболу – на п’ятому. А команда Кучинівки з міні-футболу виборола третє місце, з паркового волейболу – перше. До речі, ця команда вже декілька разів тримає першість з цього виду спорту. В загальному підсумку перше місце здобула команда Тур’ї, яка протягом двох років виборює кубок пам’яті П.Федосієнка. На другому – кучинівці, на третьому – тихоновичани. Господарі майданчика – на четвертому місці.
Учасники змагань, які вибороли призові місця, нагороджені грамотами, а команди-призери змагань – грамотами та медалями.
Г.САЛАТА, голова Сновської МО ВФСТ «Колос»
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