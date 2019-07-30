Коли робота не ділиться на свою і чужу!

Буревій, який пронісся Сновщиною на початку липня, зачепив і наші села: Жовідь та Піщанку. Люди залишилися без електроенергії, постачання якої згодом відновили. Але дуже багато поламаних дерев залишалися лежати на вулицях, на сільському кладовищі. Одне перегородило дорогу на мосту при в’їзді в село.
Напередодні свята Петра і Павла, не чекаючи сторонньої допомоги, тридцять жовідчан (і жінки, і чоловіки) дружно зібралися разом і вирішили прибрати наслідки стихії. Бензопилами порозпилювали дерева та поприбирали гілки, навіть граблями повигрібали дрібне сміття, що назносив вітер.
Згуртована робота допомогла вирішити ще одну проблему. Вірю, що тільки у співпраці з вами, дорогі односельці, ми зробимо наші села кращими.
Наталія ХОВПУН,
в.о. старости сіл Жовідь та Піщанка
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