четверг, 11 июля 2019 г.

З 28 липня вводяться в дію нові тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення

Шановні абоненти!
ПрАТ «Комунальник» повідомляє, що у відповідності до рішення виконавчого комітету Сновської міської ради №79 від 05.07.2019 року з 28 липня 2019 року вводяться в дію тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для наслення у розмірі:
- водопостачання - 20,33 грн. за 1 м3 (в т. ч. ПДВ);
- водовідведення - 45,76 грн.  за 1 м3 (в т. ч. ПДВ).
Анатолій ДУЛЯ, директор ПрАТ «Комунальник»
Автор: на

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