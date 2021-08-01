У першому півріччі батьки доглядали за хворими дітьми понад 1 млн днів

У разі потреби знаходитись поруч із хворим членом родини у лікарні або вдома, Фонд соціального страхування України компенсує застрахованим особам втрачений заробіток за весь час догляду. Найбільша кількість відповідних листків непрацездатності видається у разі хвороби дитини працюючих батьків.
За
підсумками першого півріччя ФССУ прийняв на фінансування 145,6 тис.
листків непрацездатності, виданих в разі необхідності догляду за хворими
рідними, на суму 366,6 млн гривень.
Загалом
з січня по червень застраховані особи провели 1,1 мільйона днів, доглядаючи за
хворими дітьми і родичами.
Нагадаємо,
фінансування зазначеної допомоги здійснюється Фондом, починаючи з першого дня і
за весь час догляду.
Тривалість
лікарняних по догляду за хворою дитиною до 14 років складає до 14 календарних
днів, однак у разі стаціонарного лікування ФССУ здійснює надання допомоги за
весь період перебування застрахованої особи у стаціонарі разом із хворою
дитиною.
Водночас,
у разі хвороби члена сім’ї тривалість лікарняного по догляду не може
перевищувати три календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням
тяжкості хвороби та побутових обставин, – не більше семи календарних днів.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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