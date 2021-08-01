понедельник, 9 августа 2021 г.

У першому півріччі батьки доглядали за хворими дітьми понад 1 млн днів

 

У разі потреби знаходитись поруч із хворим членом родини у лікарні або вдома, Фонд соціального страхування України компенсує застрахованим особам втрачений заробіток за весь час догляду. Найбільша кількість відповідних листків непрацездатності видається у разі хвороби дитини працюючих батьків.

За підсумками першого півріччя ФССУ прийняв на фінансування 145,6 тис. листків непрацездатності, виданих в разі необхідності догляду за хворими рідними, на суму 366,6 млн гривень.

Загалом з січня по червень застраховані особи провели 1,1 мільйона днів, доглядаючи за хворими дітьми і родичами.

Нагадаємо, фінансування зазначеної допомоги здійснюється Фондом, починаючи з першого дня і за весь час догляду.

Тривалість лікарняних по догляду за хворою дитиною до 14 років складає до 14 календарних днів, однак у разі стаціонарного лікування ФССУ здійснює надання допомоги за весь період перебування застрахованої особи у стаціонарі разом із хворою дитиною.

Водночас, у разі хвороби члена сім’ї тривалість лікарняного по догляду не може перевищувати три календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби та побутових обставин, – не більше семи календарних днів.

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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