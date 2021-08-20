Безпека праці при транспортуванні, зберіганні та переробці зернових культур

Аналіз стану виробничого травматизму та професійних захворювань по сільськогосподарських підприємствах свідчить про безвідповідальне відношення керівників та працюючих деяких господарств до охорони праці.
Так,
в одному з господарств зареєстрований груповий нещасний випадок з працівниками,
якіотримали тяжкі травмипри завантаженні зерна.
Під час
розслідування вищевказаного нещасного випадку основною причиноюйого настання встановлено
порушення вимог безпеки під час експлуатації мобільних засобів праці, а саме:тракторист, керуючи трактором БЕЛАРУС-892,не
впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на охоронця та на комірника,притиснувши
їх до стіни зерносховища ковшем, внаслідок чого вони отримали тяжкі травми.
Унаслідокнещасного
випадкучоловік отримав травми внутрішніх органів, а жінка– закритий
перелом обох кісток лівого передпліччя. На даний час обидва працівники
перебувають на лікуванні,тож наразі невідомо, чи повернуться вони до
повноцінного здорового життя.
Усі ми знаємо,
що в сільгосппідприємствах великий об‘єм різноманітної роботи. Але заради
збереження здоров’я та життя працюючих кожен вид роботи повинен бути прописаний
відповідною інструкцією з охорони праці. Кожен працюючий повинен бути
відповідно проінструктований при виконанні робіт, особливо підвищеноїнебезпеки.
Також повинна бути призначена посадова особа, відповідальна за охорону праці
при проведенні вищевказаних робіт.
В наведеному
випадку при проведенні робіт із завантаження
зерна люпину не була призначена посадова особа або працівник, відповідальний за
безпечне проведення навантажувальних робіт; не було визначено розміщення
робочої сили; не встановлено порядок обміну умовними сигналами; не проведено
інструктаж з працівниками перед початком роботи. Інструкція з охорони праці при
виконанні робіт на зернотоках не відповідала вимогам Положення про розробку
інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98) (відсутні всі необхідні
розділи, відсутні відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми та
методи безпечного виконання робіт, правила використання технологічного
обладнання, пристроїв та інструментів тощо).
Роботодавці
повинні створювати належні безпечні умови праці, сприяти усвідомленню кожним
працівником, що дотримання вимог охорони праці є запорукою не тільки збереження
здоров'я, але й вирішення економічних та соціальних проблем.
Займатися
профілактикою виробничого травматизму і профзахворювань необхідно щодня. На
жаль, часто роботодавці звертають увагу на умови праці лише після того, як з
їхніми працівниками стається біда. Вкрай необхідно, аби запрацював основний
принцип державної політики в галузі охорони праці – пріоритет життя і здоров'я
працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних,
безпечних і здорових умов праці, який закладений у ст. 4 Закону України «Про
охорону праці». А це можливо лише за умови, коли власник, перш за все, вболіває
за стан виробничої безпеки і нікому не дозволяє нехтувати вимогами правил
безпеки, інших нормативних актів та директивних документів.
Зараз
у розпалі жнива, на повну потужність працюють комбайни, елеватори, рухаються
машини, трактори та інша сільгосптехніка, проводиться збирання та транспортування
зернових культур, яке закладається на подальше зберігання та переробку. На
кожному кроці працюючих очікує небезпека бути травмованим внаслідок потрапляння
(доторкання) до рухомих та таких, що обертаються,частин машин або внаслідок
наїзду на них транспортних засобів.
Закликаємо роботодавців,
працюючих на вищевказаному прикладі виробничого травматизму зробити відповідні
висновки та забезпечитибезпеку праці на своєму
підприємстві!
Сергій
Лисогор
страховий
експерт з охорони праці
Городнянського
відділення
управління
виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
в Чернігівській області
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