Актуально: вакцинація

Вакцинація населення Сновської громади від коронавірусу просувається, але доволі неквапно. Доросле населення нашого краю складає понад п’ятнадцять тисяч осіб. Скільки з них провакциновано? Точної цифри немає.
За інформацією керівника Сновського центру первинної медичної допомоги Олени Шарпан, станом на 26 серпня спеціалісти цієї установи зробили щеплення 1763 жителям Сновщини. З них другу дозу отримали вже 608. Медпрацівники проводять імунізацію населення як у Сновську, так і в селах (за окремим графіком). У центрі масової вакцинації зроблено щеплення 196 громадянам. Також певна кількість людей провакцинована мобільними бригадами з Корюківки та Мени (на початковому етапі). А ті наші земляки, які віддали перевагу препарату під назвою Пфайзер, мали можливість зробити ін’єкції в Чернігові.
Протягом процесу вакцинації на Сновщині використовувалися препарати АстраЗенека, Короновак і Модерна. Поміж пацієнтів не було зафіксовано якихось ускладнень медичного характеру. З огляду на прогнозовану у вересні-жовтні нову хвилю поширення коронавірусної хвороби, жителям громади слід серйозніше поставитися до заходів імунізації.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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