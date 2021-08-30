Понад півтора рокутривав судовий процес над водієм «Москвича», який збив жінку-­велосипедистку на нічній вулиці Займища

Ця давня історія бере свій початок ще 27 листопада 2019 року. Тоді близько 9-ої години вечора вулицею села їхав автомобіль марки «Москвич», за кермом якого знаходився сильно роздратований житель Сновська, 1990 р.н. Згодом з’ясувалося, що трохи до того він посварився з колишньою жінкою, «з горя» перехилив склянку горілки і вирішив поїхати до друга. У дорогу вирушив на старенькому легковику, який купив десь місяць тому. А надалі, як зазначено у вироку суду – не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечну швидкість, виїхав на зустрічну смугу руху і збив жінку, що їхала на велосипеді.
Потерпіла – із Займища, 1989 р.н. Внаслідок зіткнення вона зазнала закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, закритої травми грудей, перелому лопатки, ребра, гомілки, правобічного пневматороксу, відламу коронок 6 зубів і забійно-рваних ран м’яких тканин обличчя. Жінка втратила свідомість на місці аварії й опритомніла вже у реанімації місцевої лікарні.
Розпочався доволі тривалий процес лікування. Потім, майже через пів року, було укладено висновок судово-медичної експертизи. Згодом правоохоронці завершили розслідування і матеріали справи потрапили до суду.
У ході процесу з’ясувалося, що обвинувачений з 2018 року працював у фірмі під назвою «Алекс-Агро-Енерджі». (Це підприємство займається вирощуванням сільгоспкультур і продає врожай, серед іншого, до Одеської області). Водій має право на керування транспортом з 2012 року (категорії «В» і «С»).
До речі, в ході слідства було встановлено, що у «Москвичі» практично не працювали гальма. І власник знав про це. Тобто виїхав, не перевіривши попередньо технічний стан свого транспортного засобу, а машина перебувала в непрацездатному стані.
Треба визнати, що п’яний водій в міру розвитку подій почав демонструвати доволі розважливу позицію. Він визнав свою провину. За місцем роботи отримав своєрідний кредит – 140 тисяч гривень – і добровільно погодився сплатити потерпілій лікування. (Декілька операцій). З огляду на такі обставини жінка на суді попрохала не застосовувати до свого кривдника покарання, пов’язне з позбавленням волі. Мовляв, вона вибачила винного. Хоча реально має ІІІ групу інвалідності. У підсумку суд кваліфікував дії водія за частиною 1 статті 286 Кримінального Кодексу України. (Порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особою, яка ним керує, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості). При ухваленні вироку суд врахував, що підсудний відшкодував потерпілій збитки на лікування і компенсував їй завдану моральну шкоду грошима. Також взято до уваги його розкаяння. Однак разом з цим судом констатовано, що існує обтяжуючою обставина – вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння. (Грубе порушення правил дорожнього руху, що призвело до серйозних наслідків). Акцентовано увагу на тому, що уникнення винною особою реального покарання негативно вплине на сприйняття суспільством необхідності дотримуватися правил дорожнього руху. Тому Городнянський райсуд 19 травня ухвалив: водію «Москвича» призначити покарання у вигляді обмеження волі строком на 1 рік і позбавити права керування транспортом на такий же ж термін. Його зобов’язано періодично з’являтися до місцевого сектору пробації і дотримуватися покладених обмежень. Також він має сплатити процесуальні витрати (залучення експертів), які склали понад шість з половиною тисяч гривень. Легковик, яким здійснено наїзд на жінку, повернуть засудженому. (Щоправда, в ньому ще треба відремонтувати гальмівну систему, аби використовувати за призначенням…) А потерпілій мають віддати фіолетовий велосипед Ардіс, на якому вона їхала по Займищу у вечір ДТП.
На цьому історія не звершилася. Засуджений громадянин подав апеляцію до суду в Чернігові. Він хотів, щоб його не позбавляли права керувати транспортом. Аргументував, що працювати водієм – його єдиний заробіток, а йому треба утримувати двох дітей – 2009 і 2012 рр.н. Проте суд вищої інстанції, проаналізувавши наявні докази, оцінивши суспільну небезпеку, ступінь тяжкості скоєного злочину і особу обвинуваченого, 22 липня цього року залишив без змін вирок Городнянського райсуду.
Під час процесу інтереси потерпілої представляв адвокат М.І. Мотяш, а державне обвинувачення підтримував прокурор Корюківської окружної прокуратури А.А. Карапута. У своєму коментарі для «Променя» він зазначив: досудове розслідування і судовий процес тривали так довго через те, що значний час потерпіла лікувалася після ДТП. І лише після цього експерт міг укласти висновок про шкоду, завдану її здоров`ю. Загалом подібна категорія справ зазвичай розглядається не так швидко, як деякі інші. Запорукою винесення адекватного і справедливого вироку є грунтовно проведене слідство і зібрані докази вини підсудного. Справа потрапила до Городнянського суду, бо через технічні моменти у Сновську не було судді, який міг би взяти розгляд справи на себе.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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