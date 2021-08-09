У першому півріччі кількість профзахворювань зросла на 75%

Упродовж січня–червня 2021 року Фондом соціального страхування України зареєстровано 1 470 професійних захворювань, на які складено акти за формою П-4. Це на 75,2% більше, ніж за той же період 2020 року.
Суттєве
зростання кількості встановлених профзахворювань, зокрема, пов’язано із випадками
неякісного проведення медичних оглядів, ухилення від них працівника або
незабезпечення проходження медогляду роботодавцем. Це призводить до невчасного
виявлення підозр на профзахворювання і не дозволяє вжити заходи для недопущення
його подальшого розвитку.
Саме
медогляди дозволяють визначити стан здоров’я працівника, можливість виконання ним
певних трудових обов’язків, своєчасно виявити гострі чи хронічні професійні захворювання,
встановити медичні протипоказання щодо здійснення окремих видів робіт тощо.
Основними
причинами набуття професійних захворювань залишаються недосконалість
технологічного процесу (28,3% від встановлених профзахворювань), невикористання
засобів індивідуального захисту (16%) та неефективність роботи захисних засобів
і механізмів (10%).
Найбільше
професійних захворювань фіксується серед працівників галузі добувної промисловості
і розроблення кар’єрів – 89,3% серед усіх випадків. А основна частина діагнозів
профзахворювань пов’язана із хворобами органів дихання – на них припадає 42,4%.
Зауважимо,
попереднє та періодичне проходження медичних оглядів є обов’язковим для всіх
працівників, зайнятих на важких, зі шкідливими або небезпечними умовами праці
роботах, де є потреба у професійному доборі, а також для усіх осіб віком до 21
року незалежно від умов праці.
Організація
проходження медоглядів здійснюється роботодавцем за його рахунок. Крім того, за
результатами медичних оглядів роботодавець зобов’язаний у повному обсязі
провести відповідні оздоровчі заходи,
визначені в заключному акті, а також усунути причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь).
Нагадаємо,
Фонд соціального страхування України забезпечує страховий захист кожного
працівника, якому встановлено діагноз професійного захворювання та надано
відповідний висновок МСЕК. Зокрема, фінансує застрахованим особам щомісячні
страхові виплати в разі часткової чи повної втрати працездатності; допомогу у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; одноразову допомогу в разі стійкої
втрати працездатності або смерті потерпілого та ін.
Також
потерпілі на виробництві мають право на лікування за рахунок коштів Фонду в
закладі охорони здоров’я, враховуючи оперативні втручання; забезпечення
лікарськими засобами та виробами медичного призначення упродовж усього періоду
до відновлення працездатності; подальшу медичну реабілітацію;
санаторно-курортне лікування тощо.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправить комментарий